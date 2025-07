Oggi i funerali di Lorenzo. Concerto dedicato al giovane

Ha perso la vita mercoledì mattina in via dell’Industria a Polverigi Lorenzo Mezzalana, operaio della Valpaint, 30 anni il prossimo mercoledì, residente a Falconara. Fatale lo schianto della sua moto contro una macchina. L’impatto è stato violentissimo. Il centauro ha fatto un volo di almeno 50 metri prima di rovinare sull’asfalto. La camera ardente è stata allestita ieri all’obitorio degli Ospedali riuniti Torrette di Ancona. I funerali saranno celebrati oggi alle 14 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio a Falconara Marittima, la città dove risiedeva con la sorella Alessandra e la nonna Mafalda. Poi la salma proseguirà verso il cimitero. I familiari non hanno chiesto fiori ma opere di bene. E’ stato aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell’automobilista. Il 30enne è deceduto sul colpo dopo aver impattato quasi frontalmente contro una Fiat 500 condotta da una 19enne del posto che pare si stesse immettendo nel parcheggio di un’altra azienda, sempre per andare a lavorare, svoltando a sinistra. La ragazza è stata soccorsa per lo choc riportato e per piccole lesioni dovute all’impatto. La sua morte ha lasciato un grande vuoto in quanti lo conoscevano e lo ricordano come una persona dal cuore d’oro e che è riuscita a superare il doppio lutto della morte dei genitori anni fa.

E il live show di ieri in piazza Mazzini di Dargen D’Amico è stato dedicato proprio a Lorenzo Mezzalana. Un dolore che ha colpito profondamente tutta la comunità e che ieri sera ha condiviso in un momento collettivo di musica e memoria, nel segno di una delle grandi passioni di Lorenzo.