Muore nello schianto, si indaga per omicidio stradale

Ha perso la vita l’altro ieri in via dell’Industria a Polverigi Lorenzo Mezzalana, operaio 30enne residente a Falconara. Fatale lo schianto della sua moto contro una macchina che pare stesse svoltando in direzione di una delle fabbriche di quella zona. L’impatto è stato violentissimo. Il centauro ha fatto un volo di almeno 50 metri prima di rovinare sull’asfalto. La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità competenti che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ma intanto ieri è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell’automobilista. Si procede come da prassi in situazioni tragiche come quella che ha gettato nello sconforto Polverigi, teatro di un altro schianto che ha strappato alla vita troppo presto un giovane. Il 30enne è deceduto sul colpo dopo aver impattato quasi frontalmente, provenendo da nord, contro una Fiat 500 condotta da una 19enne del posto.

La ragazza è stata soccorsa per lo choc riportato e per piccole lesioni dovute all’impatto. Un ragazzo forte Lorenzo, anni fa aveva perso i genitori e assieme alla sorella si occupava della nonna. La salma attende ancora il nulla osta dell’autorità giudiziaria per la restituzione ai familiari e la celebrazione dei funerali nella sua Falconara. Con ogni probabilità si procederà presto con l’autopsia. Il cordoglio intanto resta enorme a Falconara e non solo.

In passato aveva suonato in un gruppo metal rivestendo il ruolo di bassista. L’Istituto musicale Federico Marini si stringe in un abbraccio alla famiglia di Lorenzo: "Abbiamo appreso questa terribile notizia che ci ha lasciato tutti senza parole. Non doveva succedere, la fatalità si è portato via Lorenzo troppo presto. Lorenzo era stato anche un nostro allievo, noi lo ricorderemo sempre con il suo sorriso e con il suo gentile saluto".

Alla ditta dove lavorava come operaio, la Valpaint di Polverigi, a una manciata di metri di distanza, non ci è mai arrivato. Il dolore dei colleghi è profondo. Mercoledì avrebbe spento 30 candeline, un traguardo importante, che Lorenzo non ha mai tagliato. Era un ragazzo dal cuore d’oro, così lo descrivono gli amici, coloro che lavoravano con lui o che semplicemente lo conoscevano. La sua scomparsa è un fulmine a ciel sereno per l’intera comunità falconarese soprattutto, cui il 30enne era molto legato, anche attraverso la Croce gialla locale.