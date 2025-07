"Grande impegno per sociale e giovani"

"Questa amministrazione comunale, insediatasi da poco più di un anno, ha trovato una situazione a dir poco complessa. L’emblema è l’edificio scolastico del paese, un progetto che difficilmente si sarebbe potuto gestire peggio, un cantiere fermo da anni". Ad affermarlo il gruppo di maggioranza Rinascita Serra San Quirico. "In quest’ultima decade abbiamo assistito a uno spopolamento: dal 2014 al 2025 la popolazione è diminuita da 2.879 a 2.498 abitanti. L’età media è aumentata da 47,4 anni nel 2014 a 49,8 nel 2024. A fronte di questo, abbiamo sostenuto un importante impegno volto a migliorare la qualità della vita e i servizi per tutta la comunità, con particolare attenzione alle famiglie e ai più giovani". Per la biblioteca comunale sono stati stanziati oltre 30mila euro. Nell’ultimo anno i centri di aggregazione giovanile e i centri educativo didattici hanno ricevuto un investimento di quasi 30mila euro. "Grazie a un percorso partecipato svolto dai componenti del Consiglio junior, sono stati messi a bilancio oltre mille e 300 euro per il 2024 destinati all’acquisto di attrezzature sportive per il campo da basket. Abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione diversi debiti fuori bilancio".