Il sogno dell’Eccellenza. Due sfide ad alta tensione

Sono rimaste due squadre della nostra provincia a sognare il grande salto in Eccellenza. Sono i Portuali e la Vigor Castelfidardo, rispettivamente nel girone A e nel B di Promozione. Che hanno esultato nelle rispettive semifinali playoff. I Portuali nella bella cornice del Del Conero superando una Biagio Nazzaro Chiaravalle seguita da tanti tifosi, ma che non è riuscita nell’impresa di ribaltare il risultato. Alla Vigor Castelfidardo invece è bastato il pareggio casalingo, in virtù della migliore classifica per rispedire a casa il Trodica. Adesso testa alle finali. I Portuali, sempre per la migliore classifica, se la vedranno (sabato ore 16,30) ancora in casa e con due risultati a disposizione contro il S.Orso che un po’ a sorpresa ha eliminato un Moie Vallesina che non è riuscito a sfruttare il fattore campo. La Vigor Castelfidardo di mister Manisera sarà di scena invece in Abruzzo, a Martinsicuro (sabato ore 16,30), per sfidare l’Atletico Centobuchi, con l’obbligo di vittoria visto che il Centobuchi è arrivato secondo, mentre la Vigor terza.

Playout amari invece per Castelfrettese e Osimo Stazione retrocessi in Prima Categoria. Sabato i biancorossi sono usciti sconfitti dal Benelli di Pesaro abbandonando la Promozione dopo una stagione. Imitati dall’Osimo Stazione che ha perso in trasferta contro il Gabicce Gradara. A proposito di Prima Categoria si è fermato contro il Lunano la corsa del Sassoferrato Genga verso il titolo regionale: ko per 3-2.