L’assessore Tombolini a muso duro: "Manutenzioni, datevi da fare pure voi"

"Lo studio medico a Candia danneggiato dalle piogge? La manutenzione spetta loro e sul circolo del Pinocchio vige ancora un contratto-accordo vecchio di 34 anni che fissa il canone di locazione a 10mila lire". Durante la seduta di ieri del consiglio comunale è andato in scena il ‘Tombolini-show’. L’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni, dettagli dei servizi alla mano, ha distribuito bordate a maggioranza e opposizione senza fare torto ad alcuno. A partire dalla clamorosa rivelazione secondo cui il circolo ‘Collodi’ pagherebbe quello che va considerato a tutti gli effetti un affitto davvero simbolico. Sì, avete capito bene, 10mila lire, almeno così figura dagli annali e dal contratto stipulato nel lontano aprile 1990, ai tempi del sindaco Del Mastro e prima della riforma elettorale che ha portato Renato Galeazzi a guidare la città dal 1993 al 2001. Il circolo in questione, al di là della concessione, ha bisogno di lavori di recupero: "L’intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per 390mila euro – ha detto Tombolini rispondendo all’interrogazione dell’ex collega Stefano Foresi – ma lo abbiamo spostato nelle prossime annualità. Il recupero della copertura in amianto, per 67mila euro, è stato fatto, ma è chiaro che prima di procedere ci sono delle cose da rivedere. Va bene la finalità di creare un centro di aggregazione, ma quei lavori in qualche modo vanno ammortizzati, altrimenti dovremmo cominciare a rispondere alle varie richieste e regalare qualcosa a tutti. Così non va". Lo stesso tipo di risposta Tombolini l’ha data all’interrogazione di Arnaldo Ippoliti (Ancona Protagonista x Silvetti) sul caso dello studio medico a Candia, chiuso dal 18 settembre scorso dopo l’alluvione: "Quello studio paga un contratto di locazione di meno di 2200 euro l’anno e sul contratto c’è scritto chiaramente che gli oneri delle manutenzioni ordinarie e straordinarie spettano a loro. Dispiace per la clientela, ma ci pensino i dottori a sistemare". Infine una risposta sullo stop dei lavori al nido ‘Agrodolce’ di Collemarino: "Dopo la demolizione del vecchio plesso a luglio i lavori si sono fermati per applicare una variante. I tempi si dilatano a quelli del Pnrr, entro marzo 2026, purtroppo dobbiamo sottostare ai tempi progettuali degli studi esterni".