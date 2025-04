Omicidio di Pierina, Louis Dassilva resta in carcere

Rimini, 14 aprile 2025 - Louis Dassilva resta in carcere. E' arrivata poco prima delle 13 la decisione del gip Vinicio Cantarini, il quale infine ha scelto di rigettare la richiesta di revoca della misura cautelare in carcere per effetto della quale il 35enne senegalese si trova ai 'Casetti' di Rimini dal 16 luglio scorso, in quanto unico indagato per l'omicidio volontario e pluriaggravato di Pierina Paganelli.

Attesa per giovedì comunque la nuova udienza del Tribunale del Riesame sempre per decidere sulla eventuale scarcerazione di Dassilva.

Notizia in aggiornamento