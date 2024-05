Borgo Minonna, Luchetta saluta dopo 250 gare

Nove anni consecutivi sulla stessa panchina con ben 250 presenze. Se non è record poco ci manca, comunque è un bel bottino quello di Cristiano Luchetta allenatore che ha salutato il Borgo Minonna (Prima Categoria, girone B), la sua seconda casa. La prossima stagione, insieme al ds Stefano Senesi, andrà ad allenare il Borghetto, sempre in Prima Categoria. Quest’anno il Borgo, squadra del quartiere di Jesi, ha mancato i playoff solo per la peggiore classifica avulsa rispetto alla Castelleonese e al Pietralacroce. Insomma un altro torneo da protanisti. Luchetta non può che essere soddisfatto. "Dopo nove meravigliosi anni lascio un ambiente unico e sano, lascio uomini e calciatori meravigliosi, lascio con 250 battaglie vinte, tutte! Grazie ai miei meravigliosi collaboratori, Stefano Pellegrini, David Marchegiani, Diego Grilli, grazie a Stefano Senesi mio inventore, che viene via con me come fossimo una piccola squadra… Ho dato tutto e ottenuto ogni risultato che mi ero prefissato. Auguro solo il bene al mio successore e al mio piccolo grande Borgo Minonna" il post social dell’allenatore osimano, classe 1972.

Che poi aggiunge. "Addio dopo 250 panchine. Ringrazio la società, il mio staff e gli oltre 100 calciatori che ho avuto l’onore di allenare in questi nove bellissimi anni. 250 panchine sono un traguardo importante e irripetibile della mia carriera. Porterò sempre con me un ricordo indelebile di tutto il percorso fatto e degli ottimi risultati raggiunti". Il Borgo con Luchetta in panchina ha stazionato sempre nelle posizioni nobili conquistando il primo anno la promozione dalla Seconda alla Prima Categoria (2015-2016 tramite i playoff). In Prima Categoria la società jesina ha sfiorato la Promozione nell’annata 2017-2018 perdendo la finalissima a Moie.

Non manca la risposta della società jesina affidata sempre ai social. "Ciao Mister! Non ci resta che riprendere le tue parole per ringraziare noi te… E’ stato un viaggio lungo, 9 anni sono tanti, 9 anni dove le soddisfazioni sono state di gran lunga maggiori delle delusioni. Come società pensiamo che sia giusto così.. Era il momento!! Per cui ci lasciamo nella gioia; c’è la consapevolezza di aver dato il massimo e di esserci reciprocamente migliorati!! In bocca al lupo per il tuo futuro.. Siamo già sicuri che ci ritroveremo a battagliare da avversari pur rimanendo per sempre amici". Non manca il commento anche del ds Stefano Senesi: "Esperienza indimenticabile… Tutto il bene possibile al Borgo Minonna e un grazie sincero a tutti i dirigenti e agli amici incontrati in questo lungo percorso".