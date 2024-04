Sagre ed eventi nelle Marche ad aprile 2024: cosa fare

Ancona, 1 aprile 2024 - Dopo Pasqua e Pasquetta, finite le tante scorpacciate fatte di uova di cioccolata e grigliate, cosa c’è di meglio se non andare a qualche sagra o fiera nelle Marche? Con il risveglio dei primi caldi, infatti, aprile è il mese migliore per organizzare una gita fuori porta nella nostra meravigliosa Regione.

Ancona

La Festa dei Folli è un evento che ha saputo conquistare il cuore della comunità di Corinaldo, ma non solo. Da 11 edizioni a questa parte, infatti, sono tantissime le persone che hanno deciso di prendere parte a questa manifestazione “matta”. Quest’anno l’evento si terrà dal 25 al 28 aprile e vedrà, come sempre, le attività che più piacciono a tutti quanti, come la Crazy Run, una corsa non competitiva caratterizzata dal lancio di polveri colorate naturali, atossiche e biodegradabili al 100%, o il Passaporto del Matto, dove con una semplice prova si può ufficializzare il proprio status di matto, con tanto di documento ufficiale e vidimazione annuale. Insomma, un evento che non vede l’ora di far “impazzire” tutti quanti, grandi e piccini. Il programma completo sul sito.

Pesaro e Urbino

Dal 5 al 7 aprile, a Fermignano, va in scena la 58esima edizione del Palio della Rana. L'evento ricorda l'autonomia da Urbino ottenuta il 28 settembre 1607, quando venne istituito il "consiglio Municipale", composto da 24 consiglieri, 10 scelti nel "Castello" e gli altri nelle "Ville" circostanti. Gli abitanti del "Castello" e delle "Ville", festeggiarono l'evento durante la "Domenica in Albis", domenica dopo Pasqua, con giochi popolari, come la corsa coi sacchi, la rottura delle pignatte, l'albero della cuccagna ed, appunto, la corsa delle rane in carriola. La tradizione viene rispettata attraverso la rievocazione storica, il corteo di figuranti, i giochi medievali, gli sbandieratori e il Gran Maestro di Campo che darà l’avvio alla gara. Quello che resta intatto è anche il ricco programma che dal venerdì alla domenica animerà Fermignano.

Macerata

I “saveurs de France”, ossia i sapori della Francia: saranno loro i protagonisti in questa edizione del Mercatino Regionale Francese che si terrà dal 19 al 21 aprile 2024 in piazza Libertà e piazza Vittorio Veneto a Macerata. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese: oltre 80 tipi di formaggi, un'ampia gamma di vini delle regioni vinicole d'Oltralpe, biscotti bretoni con 20 varietà di ripieno, una grande varietà di cioccolatini tipici, baguette e croissant sfornati al momento e crêpes e macarons saranno solo alcuni dei profumi e delle delizie che si potranno assaporare in queste tre giornate dedicate alla cucina francese. E non solo, perché ad accompagnare le attività più “golose” ci saranno anche i mercatini di prodotti tipici per la cura della casa e del corpo, come lavanda ed oli essenziali, saponi, profumi, make-up e tovaglie provenzali. Insomma, per tutti i gusti.

Ascoli Piceno

“Che fritto c’era! Benedetta primavera” è lo slogan della ventesima edizione di Fritto Misto, l’evento più croccante che ci sia. Quest’anno la manifestazione sarà in programma ad Ascoli Piceno, nella centralissima e storica Piazza Arringo, dal 19 al 28 aprile 2024. In dieci giorni, nella città della mitica oliva all’ascolana, si alterneranno circa 30 cuochi che presenteranno le più svariate tradizioni gastronomiche italiane dedicate alla frittura: dalle olive ascolane, ai panzerotti pugliesi, allo gnocco fritto modenese, agli arancini e cannoli siciliani, al mitico cuoppo napoletano con “pasta cresciuta”, zeppole e frittata di maccheroni, alla pizza fritta, al formaggio abruzzese, alla frittura di paranza del Mare Adriatico. Per il ventesimo anniversario Fritto Misto realizzerà una birra artigianale celebrativa che verrà consegnata in omaggio a tutti coloro che acquisteranno il biglietto online.