Capodanno, festa in piazza e brindisi da tutto il mondo

Macerata prepara il suo Capodanno con la collaborazione dei locali: mentre in piazza della Libertà si brinderà a mezzanotte con la Pro loco di Macerata, bar e ristoranti proporranno i Capodanni nel mondo, con le lancette sintonizzate sui fusi orari dei Paesi di cui si proporranno piatti e aperitivi tipici. Dal primo bicchiere a mezzogiorno, da Almalù, che proporrà la Nuova Zelanda, si festeggerà l’arrivo del 2024 fino alle 3 del mattino quando Basquiat e Sugo proporranno il Capodanno brasiliano. "Il Capodanno è l’evento di punta organizzato nel cartellone natalizio – dice l’assessore Riccardo Sacchi, che ha ringraziato il main sponsor Mediolanum –, e si articola in due momenti. In piazza il Capodanno sarà trasmesso da Radio Linea ed Ètv Marche, con musica anni ‘90 e 2000. Siamo ottimisti per l’afflusso di pubblico, anche perché la promozione social sta andando bene, con più di 700 interazioni, e più di 500 letture del programma completo. Tutto questo – sottolinea Sacchi – non sarebbe possibile senza l’eccellente lavoro degli uffici. Tutti gli assessorati hanno collaborato, in ottima sinergia. Macerata può a buon titolo candidarsi come regina dell’inverno. Basta vedere i positivi commenti ricevuti da commercianti e cittadini questo mese".

Marco Caldarelli, assessore alle politiche giovanili, sottolineando l’entusiasmo del sindaco Parcaroli e dell’assessore Sacchi nella proposta e la condivisione dei progetti: "Ciò a cui l’amministrazione punta è traferire una leggerezza consapevole e studiata. Capodanni nel mondo si innesta in un tentativo di dare alla città uno spirito nuovo. La novità da evidenziare è che sta maturando una nuova collaborazione, a partire dagli aperitivi europei, aperitivi all’opera e questo Capodanno. Responsabilità, meriti ed eventualmente colpe sono condivisi con tutti". Anche il sindaco Sandro Parcaroli ha augurato un anno nuovo "ricco di iniziative, obiettivi raggiunti e serenità". In rappresentanza dei locali aderenti si è espresso Marco Guzzini di DiGusto: "Stiamo lavorando bene ad un tavolo comune tra operatori e assessorati. I colleghi hanno aderito in maniera entusiasta, non solo in centro. Proporremo piatti del Paese scelto, sperando in un 2024 importante". Questi i Capodanni con i relativi orari nei locali che hanno aderito: Almalù-Nuova Zelanda ore 12; Spulla-Isole Fiji 13; Centrale-Giappone 16; DiGusto-Giappone 16; Caffè del Corso-Russia ore 17, 18, 19 e 20; Spiriti Conviviali-Singapore 18; Spirtz&Chips-Mongolia 18; Civico 37-Nepal 18.45; Samo-Kathmandu 18.45; Cabaret-Bombay 19.30; Caffettone-Dubai 21; Bifolchi Divini-Dubai 21; Quartino-Italia mezzanotte; Basquiat-Brasile 3; Sugo-Brasile 3.

l. f.