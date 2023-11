Colapesce Dimartino e Lundini: decolla il CaterCapodanno a Pesaro

Pesaro, 28 novembre 2023 – “Colapesce e Dimartino, Valerio Lundini e i VazzaNikki". Un tris eccezionale per salutare degnamente il 2023 e accogliere l’anno della Capitale della Cultura. Sono infatti questi gli artisti che il Comune porterà sul maxi palco di piazza del Popolo in occasione del primo CaterCapodanno, la grande festa per l’inizio dell’anno della Capitale italiana della Cultura 2024.

Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Ricci, intervenuto nella trasmissione di RaiRadio2 Caterpillar: "Siamo orgogliosi di ospitarvi a Pesaro, in una bellissima piazza per il periodo natalizio, che non ha niente da invidiare a quella del Rockefeller Center", ha scherzato Ricci in collegamento da New York.

Dalle 21.30 fino a tarda notte, in piazza del Popolo e in diretta su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre, gli storici conduttori di “Caterpillar” Massimo Cirri e Sara Zambotti accompagneranno le ore che precedono la mezzanotte con la musica di grandi artisti – Colapesce Dimartino, Valerio Lundini e i VazzaNikki – e un coro civico composto di cittadini e cittadine, che interpreteranno 12 propositi di speranza per l’anno nuovo. Non mancherà un omaggio al messaggio augurale del Presidente della Repubblica. La serata è a ingresso gratuito.