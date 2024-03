Degustazione di grandi calici per Pesaro capitale della cultura

Pesaro, 18 marzo 2024 – Un evento dedicato ai grandi vini, una giornata per assaggiare insolite etichette locali e scoperte come la cantina Barbarossa di Candelara o Podere Vittoria e grandi classici come Castello di Ama. Accade oggi al Charlie Urban hotel di viale Trieste 281 dalle 11 del mattino e fino alle 19, con una sorta di salone del vino cui tutti possono partecipare. Lo organizza Roberto Bartolucci, scout di piccole cantine di grande qualità e non solo, che da anni ha messo assieme una selezione scelta di produttori eccellenti: “Il vino per me è passione, comunicazione, scoperta continua e lo dice uno che era astemio, uno a cui il vino in famiglia, da bambino, quasi puzzava, mentre adesso è per me un mondo sempre da scoprire e in continua evoluzione”.

Una missione la sua, che porta a Pesaro un evento dedicato a chi ama ascoltare i produttori e assaggiare quanto propongono. Tra le etichette presenti anche la celebre Villa Bucci, uno dei Verdicchi più votati del mondo, e ancora Quadra Franciacorta per chi ama le grandi bollicine, per proseguire con la Valdobbiadene, con Marco Felluga, altro grande nome dell’enologia italiana e con i vini profumati del grande nord. Ma spazio anche ad alcune etichette locali di qualità, con una masterclass, ovvero una degustazione guidata dal sommelier Otello Renzi, con cui si potrà approfondire la conoscenza di vere e proprie sorpresa come Podere Vittoria, piccolissima cantina bolognese che produce Brut di altissima qualità da Pignoletto e Chardonnay, per poi passate al Carticetum al Mattera e agli altri vini biologici e puri prodotti da Giordano Galiardi di Cartoceto, per proseguire con i vini della cantina Barbarossa di Candelara che puntano tutto sul territorio e sulla freschezza.

Ci si può iscrivere alla masterclass, in programma lunedì 18 marzo dalle 16 alle 17, telefonando anche oggi (posti limitati) al 392 9659084. Non solo vini (ci sarà anche lo Champagne) ma anche assaggi di cibi come, tra gli altri, il prosciutto Devodier, il parmigiano 993 Cavola, i dolci della pasticceria Filippi, l’olio extravergine Centonze o il salmone di pregio.