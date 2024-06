Concerti del lunedì gratis alla Palla di Pomodoro: il programma

Pesaro, 1 giugno 2024 – Dal 10 giugno tornano i “Concerti del Lunedì”: 14 appuntamenti gratuiti con le grandi orchestre da ballo d’Italia, promossi dal Comune di Pesaro, Capitale italiana della cultura, e da Apa Hotels, in piazzale della Libertà fino al 2 settembre, alle ore 21.

Aprirà “l’estate Capitale di Pesaro 2024” alla Palla, lunedì 10 giugno, l’Orchestra BallaOnda; concluderà il palinsesto dei “Concerti del lunedì”, l’Orchestra Palazzi. Paolo Costantini, presidente Apa Hotel e Fabio Bargnesi, Voice Italia direttore artistico dei “Concerti del lunedì” spiega: “Torna uno degli appuntamenti più partecipati dell’offerta estiva di Pesaro, che per la sua stagione da Capitale, manteniamo a livelli di ‘serie A’ portando sul palco della Palla, le orchestre migliori e più note d’Italia”. E non solo di liscio, “in piazzale della Libertà ascolteremo tutti i generi musicali facendo ballare anche i giovani che siamo certi torneranno a riempire, a migliaia, l’intero piazzale”. I “Concerti del lunedì” aggiungono Costantini e Bargnesi, “Sono ormai punto di riferimento per residenti e turisti, ma anche per le Orchestre che quasi fanno a gara per partecipare all’appuntamento di Pesaro”.

Costantini ricorda che, agli eventi di piazzale della Libertà, si aggiungono anche quelli dedicati alle famiglie in piazzale D’Annunzio. Dal 12 giugno al 28 agosto tutti i mercoledì, accoglierà musica, animazione e laboratori proposti insieme a Pesaro Village e Coccole Sonore; tutti i venerdì dal 5 luglio al 23 agosto torna invece il Cinema per Bambini.

Tornano i concerto del lunedì a Pesaro, ballerini di liscio sotto il cielo estivo (foto di repertorio)

Programma

10 giugno Orchestra Athos BallaOnda

Parte alla grande la stagione 2024 con un’eccellenza di Pesaro, Athos Donini diplomato al conservatorio di Pesaro, grandissimo fisarmonicista, che ama dire: “La fisarmonica è il mio mondo, la mia vita”.

17 giugno Orchestra Castellina Pasi

Non ha bisogno di presentazioni una delle più famose e storiche Orchestre Italiane con tantissimi fan club in Italia e nel mondo, rinnovata con elementi giovani di spicco, come il noto Andrea Barbanera cantante e grande fisarmonicista.

24 giugno Orchestra Daniela Cavanna

Di Piacenza, fin da piccola suonava e cantava ed oggi ha la sua Orchestra con la quale gira tutto il nord e centro Italia per far ballare, divertire ed emozionare tutti.

01 luglio Orchestra Elena Cammarone

Una delle Orchestre più note in Italia grazie alla sua famosissima cantante Elena Cammarone che per tantissimi anni è stata la cantante leader di Castellina Pasi ed oggi con la sua Orchestra ed i suoi numerosi fan la vedremo a Pesaro.

08 luglio Orchestra Frank David

L'Orchestra nasce agli inizi degli anni 90 con Franco Cavina (Frank David) leader storico della formazione. Oggi una grande formazione con le ultime tecnologie di luci sul palco per un grande spettacolo scenico ed i più famosi anni 60/70/80 fino ai nostri giorni naturalmente tutti da ballare con il grande carisma di Frank.

15 luglio Orchestra Luca Canali

L'orchestra Luca Canali è stata fondata 41 anni fa dallo stesso Luca, musicista parmigiano, ottimo sassofonista. Era poco più che un ragazzino ma, da allora, non ha mai abbandonato il palco. È la tipica orchestra da ballo che trova anche nei solisti - e non solo nella voce - i suoi punti di forza.

22 luglio Orchestra Roberta Cappelletti

Roberta Cappelletti è probabilmente la più famosa cantante Italiana del genere musica da ballo. La sua esperienza con l’Orchestra Bagutti e poi tantissime altre l'ha portata ad avere una Orchestra tutta sua e tantissimi Fans! Finalista di The Voice Senior 2022.

29 luglio Orchestra Giampiero Vincenzi

Da 45 anni si esibisce nei palchi Italiani e internazionali grazie a suo padre, il Maestro Alberto Vincenzi, ora Giampiero al pianoforte e tastiere, dalla sua Romagna gira l’Italia per far ballare le piazze.

05 agosto Orchestra Rita Gessi

Rita Gessi una voce potente e melodica ma soprattutto carisma e simpatia. Da una importante esperienza con Castellina Pasi e Borghesi poi nasce la sua Orchestra.

12 agosto Orchestra Fabrizio Guidi

Non ha bisogno di presentazioni Fabrizio Guidi e i suoi gli Accademia, pesaresi sia lui, sia la moglie e sua figlia, dalla splendida voce. Fabrizio è un grandissimo musicista, travolgente, amato dal suo pubblico sarà sul palco con un pieno di luci e di energia.

Data EXTRA / 15 agosto – Annalisa Minetti

Data extra, e tutta da ballare e cantare, è quella del 15 agosto, quando piazzale della Libertà si riempirà del carisma e dalle melodie di Annalisa Minetti. Cantautrice, atleta paralimpica e modella italiana, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1998, sarà sul palco della Palla a Ferragosto.

19 agosto Orchestra Maurizio Medeo

Giovane cantante, da 10 anni sui palchi italiani per la sua musica tradizionale e tanto ballabile. Ballo liscio e canzoni melodiche all'italiana, Vanta già una fornita discografia dove spicca Granada, il successo di Claudio Villa che Maurizio ripropone sempre nei suoi spettacoli grazie alla sua splendida voce.

26 agosto Orchestra Luca Bergamini

Nato a Santa Sofia (Forlì) leader dell'orchestra fondata dal padre Franco negli anni ‘80 che ha fatto la storia del liscio romagnolo. Più di 10 dischi pubblicati, Una grande orchestra Italiana conosciuta e stimata in tutta Italia.

02 settembre Orchestra Palazzi

La rassegna ‘Concerti del lunedì’ si conclude col botto. Pesaro e le sue fisarmoniche della famiglia Palazzi. Luciano Palazzi senior diplomato al conservatorio G. Rossini con le sue Fisarmoniche assieme ai suoi figli porterà la musica da ballare e cantare nella piazza di Pesaro con un grande finale alla… Palla.