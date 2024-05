Bandiere verdi 2024 nelle Marche: ecco le spiagge a misura di bambino

Ancona, 29 maggio 2024 - Spiaggia comoda, con lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato. Mare calmo, pulito e accogliente, in cui l'acqua non diventi subito troppo alta, per poter fare il bagno in sicurezza. E poi assistenti, attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione. Senza dimenticare il divertimento, per grandi e piccoli. Sono gli ingredienti delle spiagge marchigiane a misura di bambino.

Ecco quali sono le Bandiere verdi 2024, ovvero le località più adatte per i nostri bambini e nipoti, stilata da un team di pediatri, in base alle esigenze di accrescimento, salute, sviluppo corporeo e psicoaffettivo dei minori. Riconoscerle è semplice: sulle spiagge amiche dei bagnanti in miniatura sventolano appunto bandiere verdi. In Italia se contano 147 e 8 all’estero; su queste 155 totali, 13 si trovano nelle Marche.

Zoomando, Civitanova (in provincia di Macerata, conferita nel 2012); Cupra Marittima (Ascoli Piceno, dal 2020); Fano Nord - Sassonia - Torrette/Marotta (Pesaro Urbino, dal 2016; Gabicce mare (Pesaro Urbino, dal 2015), Grottammare (Ascoli Piceno, dal 2016); Mondolfo - Marotta (Pesaro Urbino, dal 2016); Numana - Alta - Bassa Marcelli Nord (Ancona, dal 2015); Pesaro conferita nel 2016; Porto Recanati (Macerata, 2012); Porto San Giorgio (Fermo, 2010); San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno, 2008); Senigallia (Ancona, 2012); Sirolo (Ancona, 2016). La nostra regione è salita sul podio, al terzo gradino con una bandiera ogni 13,8 chilometri, dopo l'Abruzzo, che risulta essere la regione 'più verde' d'Italia perché ha la più alta densità di bandiere verdi, una ogni 11,8 km, ed Emilia-Romagna (una ogni 13,5 km).

Buona la posizione per le Marche anche in valori numerici assoluti, al quarto posto ex aequo, insieme alla Puglia con 13 bandiere verdi totali. La Calabria occupa il primo posto, con un totale di 20, seconda la Sicilia con 18 e terza la Sardegna con 16. La cerimonia di consegna ufficiale dei vessilli è fissata per il 6 luglio a Fasano (Brindisi).