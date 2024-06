Sagre nelle Marche a giugno 2024: cosa fare

Ancona, 1 giugno 2024 – Giugno è il mese dell’inizio d’estate e nella testa di molti c’è un solo pensiero: vacanze in vista. Tra prenotazioni di viaggi e spese, partire per andare da qualche parte è sempre uno stress. Quindi, prima di buttarsi a capofitto in questi “gironi infernali”, perché non godersi intanto qualche gita fuori porta? Tanti le sagre e gli eventi in programma nelle Marche. Ecco allora una piccola guida.

Ancona

Torna, dal 21 al 23 giugno il W! Festival, l’appuntamento dedicato a chi ama la bicicletta e sogna un mondo più sostenibile ed inclusivo. Quest’anno, l’evento si terrà a Castellone di Suasa, nella suggestiva cornice del suo fantastico anfiteatro romano. Organizzato dall’associazione “Cicliste per caso”, sono già diversi i talk previsti nel programma: da Morena Tartagni, pioniera del ciclismo femminile in Italia, che presenterà la sua biografia “Volevo fare la corridora”, a Ilenia Zaccaro che racconterà del suo viaggio in solitaria in Sudamerica, passando per Giulia Baroncini, che parlerà degli 8 mila km percorsi in sella da Milano a Chicago sulle orme di Luigi Masetti, il primo ciclo-viaggiatore italiano. La superospite di quest’anno sarà l’attivista e saggista Lorella Zanardo, che proietterà il suo documentario “Il Corpo delle donne” nella serata del 21 giugno. Non mancherà inoltre un momento dedicato ad Alfonsina Strada, la prima (ed unica) donna ad aver partecipato al Giro d’Italia maschile esattamente cento anni fa, nel 1924.

Pesaro e Urbino

La storia, la cultura ed il divertimento: a Schieti, dal 14 al 16 giugno, si terrà l’antichissimo “Palio dei trampoli”. Perché si festeggia? Perché il paese, abbracciato da un’ansa del Foglia, era la sosta obbligata per un po’ di ristoro nelle osterie, prima di riprendere il cammino guadando al “Passo dei carbonai”. Questi usavano i trampoli per attraversarlo come del resto i contadini d’oltre fiume, lasciando il caratteristico arnese sotto la loggia del predio di Cà Matteo. I trampoli non restavano inerti, ma nella stagione calda per i ragazzi e per i meno giovani, diventavano strumento di gara da corsa fino al centro del Castello, dando origine ad una festa paesana detta “Palio dei sampp” (Palio dei Trampoli). Il vincitore veniva premiato con una forma di cacio e un fiasco di vino. Non mancherà nulla: mostre, cinema, spettacoli, presentazioni libri, musica, concerti, buona cucina tradizionale, camminate, giochi di una volta, moto-incontro, laboratori di aquiloni e molto altro.

Macerata

Con tanta gioia e tanto altruismo, torna con la sua quarta edizione “Croce Verde in festa”, a Corridonia, nella zona industriale, nel presidio “C.R.A.Z.Y.”. Dal 20 al 23 giugno, il programma è vastissimo: si comincia giovedì sera, con “Miss Blumare” e “Mister of the Year”, per poi passare alla Vasco Tribute Band “Recidivi” di venerdì, seguiti dal “Flow Party” di dj Multiradio. Sabato 22 giugno, invece, si potrà assistere al concerto di Omar Codazzi con la sua band mentre, a concludere, domenica sera lo spettacolo comico di Piero Massimo Macchini.

Ascoli Piceno

Alice, sardina, pesciolini: sono tanti i nomi con cui si può chiamare questa prelibatezza, ma solo uno è conosciuto in tutta la provincia: Anghiò, che dal 13 al 16 giugno torna a San Benedetto del Tronto. Anghiò, Festival del Pesce Azzurro, è un evento pensato con l'obiettivo di contribuire a restituire dignità ad una specie ittica presente in grande quantità nei mari italiani, in particolare a San Benedetto del Tronto, uno dei porti pescherecci italiani più noti al mondo per la pesca del pesce azzurro. Non è un caso che il nome dell'evento deriva dal sostantivo dialettale con cui i sambenedettesi definiscono l'alice. Termine che diventa lingua ufficiale in Spagna (Anchoa) e in Inghilterra (Anchovy), dunque termine dialettale, ma anche internazionale. Anghiò non sarà soltanto una serie di deliziosi piatti con il pesce azzurro, ma un vero e proprio tuffo nella storia della pesca sambenedettese.

Fermo

Amanti delle due ruote e degli aromi irresistibili, è il momento di segnare sul calendario il 15 e 16 giugno 2024. Preparatevi, infatti, per un'avventura indimenticabile al 22esimo “Motoraduno Nazionale della Pancetta” ad Amandola. Tantissimi sono le attività da fare per godersi al meglio questo evento: si terranno emozionanti tour in moto attraverso paesaggi mozzafiato delle Marche, deliziosi stand gastronomici dedicati alla pancetta, con degustazioni che delizieranno il palato di tutti quanti, condita di musica, divertimento e molto altro.