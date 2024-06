Sagre in Emilia-Romagna a giugno 2024: gli appuntamenti da non perdere

Bologna, 1 giugno 2024 – L’estate è alle porte e numerose sagre ed eventi fieristici si apprestano ad animare diverse località dell’Emilia-Romagna. Abbiamo raccolto per voi alcuni degli appuntamenti in Regione per il mese di giugno, in modo da darvi i giusti suggerimenti per trascorrere giornate in compagnia all’insegna del cibo e del benessere.

Sagra del Cascione a Novafeltria (Rn)

Trasferiamoci questa volta in piena Romagna, per l’esattezza nell’entroterra riminese al centro della valle del Marecchia. A Novafeltria, sabato 1 e domenica 2 giugno, viene reso omaggio a una delle pietanze più celebri del mondo romagnolo: il cascione. La sesta edizione della sagra del Cascione e delle erbe spontanee è pronta ad accompagnare i propri visitatori a immergersi nella tradizione culinaria, di cui lo stesso cascione fa parte. Nel corso dell’evento è possibile esplorare il mercatino dei prodotti del territorio, partecipare ai laboratori tematici per grandi e piccini, assistere a conferenze e ascoltare musica dal vivo.

‘E’ tempo di Ciliegie’ a Vignola (Mo)

La località situata nella cornice delle terre dei Castelli modenesi si anima per celebrare il frutto tipico delle zone, la ciliegia, con l’evento ‘E’ tempo di Ciligie’ in programma sabato 1 e domenica 2 giugno. I protagonisti della manifestazione sono la ‘ciliegia moretta’, che nel 2012 ha ottenuto la certificazione Igp dall’Unione Europea, e i produttori agricoli locali. Si tratta di una due giorni gratuita di iniziative gastronomiche, degustazioni, laboratori, street food, attività, cene a tema e molto altro ancora: il tutto concentrato nel centro storico di Vignola. E’ possibile, nel corso delle giornate, sfruttare ‘E’ tempo di Ciliegie’ per visitare i monumenti storici locali più importanti, come la Rocca di Vignola e palazzo Barozzi. Per aggiornamenti e informazioni, consultare il sito web dell’appuntamento.

Festa delle ciliegie a Villanova sull’Arda (Pc)

Ci troviamo nella pianura piacentina, a ridosso del fiume Po, dove Giuseppe Verdi trascorse diversi anni di vita rurale e bucolica, lontano dalla città. Il prodotto tipico di questo territorio sono le ciliegie, protagoniste di un evento variopinto che comprende, oltre alle degustazioni di frutta, anche passeggiate tra i ciliegi, uscite in trenino e in bicicletta, balli e stand gastronomici. Si tratta della festa delle Ciliegie a Villanova sull’Arda, un appuntamento gratuito dal 31 maggio al 9 giugno. Il programma viene reso disponibile in prossimità dell’evento su visitpiacenza.it.

Sagra della Patata a San Nicolò Ferrarese (Fe)

Una piccola frazione di Argenta, nel ferrarese, ospita la sagra della Patata, giunta alla 17esima edizione. L’evento si divide in due differenti round: il primo dal 6 al 9 giugno e il secondo dal 13 al 16 giugno. La manifestazione in questione si svolge nel piazzale della Chiesa e presenta un’offerta gastronomica interamente a base di patate, con spettacoli di intrattenimento e attrazioni per bambini a fare da contorno. Particolarmente ricco anche il programma musicale, che comprende anche esibizioni live di tribute band di Vasco Rossi e Zucchero e complessi musicali di british rock e spettacoli di danza dal vivo, come quello che precede la visione della partita degli Europei 2024 Italia-Albania del 15 giugno. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero telefonico 3772377624.

Festival della Romagna a Cervia (Ra)

Una settimana intera ricca all’insegna della cultura romagnola, attraverso l’arte, la musica e il ballo, sulla riviera romagnola. L’11esima edizione del ‘Festival della Romagna’ è pronta a illuminare le vie del centro storico di Cervia e alcune zone limitrofe, come il magazzino del Sale e la torre San Michele, dal 15 al 22 giugno. In programma nelle varie serate spettacoli di musica e danza, laboratori, mostri e incontri tematici per valorizzare la tradizione e il territorio.

Sagra degli Imbutini a Ozzano dell’Emilia (Bo)

A Ozzano dell’Emilia si celebra una particolare pasta nata proprio tra queste terre, per mano di un’ex infermiera di nome Flavia Valentini. Sabato 17 e domenica 18 giugno va in scena la sagra degli Imbutini, degustabili presso il chiosco ‘Il mago di Ozz’ con tutti i sughi possibili, dal ragù di carne a quello di verdure, mentre si sorseggia una buona birra Dolomiti e Padavena direttamente dalla zona del bellunese. La sagra prevede anche attrazioni per bambini e degustazione dei prodotti tipici del luogo. Parte dell’incasso è devoluto all’associazione di assistenza Ozzano-San Lazzaro.

Tutte le sagre a Bologna e provincia

Fiera di San Giovanni a Spilamberto (Mo)

A Spilamberto, nei pressi di Modena, va in scena dal 21 al 24 giugno una manifestazione a cadenza annuale allestita in occasione della festa del patrono della cittadina, san Giovanni Battista. La fiera di San Giovanni ospita migliaia di visitatori per un’esposizione di numerosi prodotti agricoli tipici del territorio. Nella circostanza, inoltre, i produttori soci della consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale assegnano, dopo un’annuale assemblea, il palio di San Giovanni al miglior aceto di produzione familiare.

L’evento è gratuito, mentre il programma definitivo deve ancora essere definito. Per ricevere ogni tipo di informazione, è possibile consultare il sito web dedicato.

Festa Artusiana a Forlimpopoli (Fc)

Da sabato 22 a domenica 30 giugno, la cittadina natale del noto gastronomo Pellegrino Artusi torna a dare vita alla tradizionale festa Artusiana, l’evento cittadino gratuito del quale si avvicina la 28esima edizione. Per nove serate Forlimpopoli si trasforma in un luogo di gastronomia, cultura e intrattenimento, legate dal tema cardine dell’evento ovvero la cucina domestica. Sono ben 790 le ricette tratte dal saggio di Artusi ‘La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’ presentate nei vari ristoranti e lungo le strade, le piazze e i vicoli del comune nel forlivese.