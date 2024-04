Artusiana, svelate le date della festa. Ecco il bando per i ristoratori

Sono state diffuse le date ufficiali della prossima Festa Artusiana di Forlimpopoli che si svolgerà nelle vie e nelle piazze del centro storico da sabato 22 a domenica 30 giugno.

La manifestazione prende il nome dal noto concittadino Pellegrino Artusi autore del celeberrimo manuale di cucina ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’. Per nove serate Forlimpopoli diventa così una vera e propria città artusiana con piazze e vie che cambiano nome in omaggio all’Artusi. In queste settimane si scaldano i motori della manifestazione con la pubblicazione dei due bandi relativi alla ristorazione su area pubblica e al mercato.

Per quanto riguarda la ristorazione, l’obiettivo è di selezionare soggetti che garantiscano la preparazione di pietanze di qualità legate alla tradizione del manuale artusiano e quelle che rappresentano la cultura enogastronomica nazionale. "A loro sarà affidato un ruolo particolarmente importante, perché la degustazione dei piatti e, in particolare, delle ricette artusiane è uno dei motori centrali della Festa, punto di partenza per una conoscenza più approfondita attraverso il racconto che si sviluppa da ciascun piatto. Le candidature vanno presentate entro le ore 12 del 13 maggio. L’avviso completo, le linee guida e tutta la documentazione possono essere scaricati dal sito www.comune.forlimpopoli.fc.it.

Sempre sul sito del Comune si possono scaricare l’avviso per la partecipazione al mercato della Festa Artusiana e tutta la relativa documentazione. L’avviso è rivolto ad associazioni, operatori commerciali e produttori agricoli e, anche in questo caso, il requisito primario è la qualità dei prodotti commercializzati, come specificato nelle linee guida che accompagnano il bando. Anche per le candidature al mercato della Festa Artusiana c’è tempo fino alle ore 12 del 13 maggio.

Matteo Bondi