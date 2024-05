Cna annuncia il dibattito. Rinaldini-Zattini, faccia a faccia alla Camera di Commercio

A un mese dalle elezioni, si terrà giovedì 9 maggio alle 20.30 presso la Sala Zambelli della Camera di Commercio della Romagna, in corso della Repubblica, l’incontro tra i candidati che vedrà partecipare l’attuale sindaco Gian Luca Zattini, candidato per la coalizione di centrodestra, e Graziano Rinaldini, in corsa per il centrosinistra. I due rivali si confronteranno sulle tematiche proposte dall’associazione, raggruppate in cinque filoni.

Cna ha sollecitato gli schieramenti su politiche sovracomunali, che comprendono anche le relazioni con il resto del territorio sulle infrastrutture, tra cui la Via Ravegnana di collegamento con Ravenna, l’aeroporto, la salvaguardia del territorio; fiscalità locale, con proposte che comprendono la riduzione delle aliquote Imu sugli immobili produttivi e l’efficientamento del servizio di raccolta rifiuti; la semplificazione con particolare attenzione alla digitalizzazione degli archivi comunali; sostegno alle imprese ed al lavoro, con appalti a chilometro zero; la rigenerazione urbana con l’adozione del Pug, gli interventi su Ex Eridania e Ripa; infine interventi contro l’abusivismo.

"Per noi è importante– sottolinea Davide Bellini, presidente Cna Area Forlì città – confrontarci su temi concreti, con proposte reali, considerando l’esigenza delle imprese. Vogliamo portare le nostre proposte, ben consapevoli di quali siano i temi più cari alle imprenditrici e imprenditori che giocano un ruolo centrale nella tenuta socioeconomica della città". A tutti i candidati è stato inviato il materiale per poter affrontare il confronto in modo concreto.

A proposito, sulle modalità del dibattito protesta il Partito Comunista Italiano: "Pur dopo uno scambio di corrispondenza, per i dirigenti di Cna la presenza del candidato sindaco del Pci, l’ingegner Vito Botticella, rimane ufficialmente non prevista. Inoltre, vorrebbero imporci il relatore. Saremo a quell’incontro del 9 maggio con il rappresentante che riterremo opportuno. Se saremo allontanati sapremo difendere i nostri diritti in ogni sede".

All’incontro, aperto alla cittadinanza, si potrà porre domande ai candidati, comunicandole in anticipo alla mail forlì@cnafc.it o direttamente durante la serata. L’incontro sarà moderato da Francesco Maltoni, caposervizio del Tgr Rai Emilia-Romagna. Per partecipare è possibile iscriversi all’indirizzo www.cnafc.it/eventi