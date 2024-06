Sagre a Bologna e dintorni: tutti gli eventi di giugno

Bologna, 30 maggio 2024 – Le scuole sono finite e le vacanze sono sempre più vicine. Giugno è ormai arrivato e con esso tanti eventi per riempire le giornate e i fine settimana insieme con i propri cari. Le sagre sono un modo per scoprire sapori nuovi, ma anche per riavvicinarci alla tradizionalità bolognese. Ecco una selezione delle migliori feste di paese a Bologna e dintorni, per un mese all’insegna del buongusto.

Evento promosso dall'associazione sportiva 'Tre borgate' e il centro ricreativo e culturale 'Amarcord' di Castelletto, la Festa delle Spighe è un tradizionale festival del paese che si terrà dal 30 maggio fino al 3 giugno con musica dal vivo, stand gastronomici ed esibizioni speciali dei club sportivi di San Giovanni in Persiceto.

Tre giorni dal 31 maggio al 2 giugno 2024 per far rivivere la Monteveglio medievale nel cuore del parco dell’abbazia di Monteveglio. La festa si svolgerà presso il parco Arcobaleno a Monteveglio e prevede la presenza di stand gastronomici, mercatini, dimostrazioni di tornei e arcieri, antichi mestieri e spettacoli serali.

Fitel Bologna e Cucine Popolari presentano il Salina Beer Festival che si svolge sempre questo weekend a Villa Salina Malpighi, a Castel Maggiore.

L'obiettivo è quello di trovare fondi a favore delle cucine popolari, nelle quali vengono preparati ed erogati pasti a favore di persone svantaggiate avendo cura della dignità di ogni ospite. Le cucine popolari sono la dimostrazione che c’è qualcosa che si può fare per rendere migliore il posto in cui viviamo.

Ponte Albano c'è, torna anche quest'anno e raddoppia! Due serate, 14 e 15 giugno, all'insegna del divertimento del buon cibo e della solidarietà. Si tratta di un evento di beneficenza con spettacoli e stand gastronomici nel parco di Villa Putte, con musica dal vivo, esibizioni di ballo e tanto divertimento.

L'undicesima edizione della Festa della Birra di San Giorgio di Piano sarà durante il weekend del 15 e 16 giugno e si preannuncia ricca di musica, gusto e divertimento, con un programma che comprende concerti, stand gastronomici, giochi per bambini e un mercatino artigianale.

Domenica, per chiudere la manifestazione, salirà sul palco la Rock Bazar Band, ormai una realtà del panorama rock bolognese. Con il suo sound che mescola sapientemente rock classico, blues e hard rock, la Rock Bazar Band è pronta a scatenare il pubblico della Festa della Birra.

Giunto alla sua XXVIII Edizione, il Palio del centro storico di Bubano a Mordano offre 4 giorni ricchi di con spettacoli dal vivo, cortei storici, combattimenti e sfide ma anche mercatini, gare, tante altre curiosità e due punti ristoro che propongono anche piatti della cucina rinascimentale.

Ognuno dei quattro rioni in cui è suddiviso il paese deve designare una dama e quattro cavalieri per la disputa del Palio. Le dame dei rioni sorteggiati salgono sul castello nella rispettiva torre, munite di una lancia dovranno trafiggere il drago posto al centro del castello. La gara si svolge in due manches, in caso di parità si procederà allo spareggio. Vince il Palio il rione che avrà effettuato il punteggio più alto e vincerà più manches.