Biografilm Festival 2024 a Bologna: date, programma e biglietti

Bologna, 29 maggio 2024 - Torna uno degli appuntamenti più attesi per i cinefili bolognesi, il Biografilm Festival: dal 7 al 17 giugno la rassegna di film si ripresenta con un ampio programma che comprende i più interessanti titoli di cinema documentario e biografico italiano e mondiale.

Un'edizione speciale, perché raggiunge quest'anno il traguardo dei vent'anni. L'obiettivo, però, è rimasto invariato: ovvero continuare a proporre il meglio del cinema di qualità, ancora una volta valorizzando la potenza delle biografie e dello sguardo autoriale sul nostro mondo. Sono 77 i film in programma alla presenza di registi, interpreti e produttori ad accompagnarli nelle otto sezioni della Selezione Ufficiale del Festival, con 58 anteprime, di cui 19 anteprime mondiali. 28, invece, le opere prime e seconde, 12 delle quali concorrono ai premi Hera “Nuovi Talenti” nelle sezioni Concorso Internazionale e Biografilm Italia.

I biglietti saranno acquistabili presso le sale: Biografilm Hera Theatre, Pop Up Cinema Arlecchino, Biografilm Hera Theatre, Pop Up Cinema Jolly, Cinema Lumière e presso il Chiostro del complesso di Santa Cristina “della Fondazza”.

Le fasce di prezzo saranno divise in base all’orario: se il film comincerà prima delle 18 presso gli Hera Theatre e Cinema Lumière, costerà 6 €, mentre la tariffa salirà a 8 € per le proiezioni dopo le 18.

È possibile accedere alle proiezioni e agli eventi di Biografilm 2024 sia tramite l’acquisto di un biglietto singolo che di un abbonamento digitale, acquistabili online sulla piattaforma dedicata accessibile dal sito del Festival biografilm.it o presso le casse dei cinema del Festival.

Il biglietto garantisce l’accesso alla sala nel limite dei posti disponibili e non sarà possibile prenotare il posto numerato. L’organizzazione consiglia di presentarsi in biglietteria con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’inizio delle proiezioni.

Anche quest’anno Biografilm si svolgerà in modalità ibrida con l’intera programmazione in presenza e una selezione di titoli disponibili sulla piattaforma streaming dedicata su MYmovies.it.

I luoghi del festival saranno il Cinema Lumière e il DAMSLab in piazzetta P. P. Pasolini, il Biografilm Hera Theatre; Pop Up Cinema Arlecchino in via delle Lame, il Biografilm Hera Theatre, il Pop Up Cinema Jolly 4K in via Guglielmo Marconi e il chiostro del complesso di Santa Cristina “Della Fondazza” in piazza Giorgio Morandi.

Ad aprire il Biografilm venerdì 7 giugno sarà l'anteprima italiana di Hors du Temps di Olivier Assayas dopo l'anteprima mondiale in concorso alla Berlinale 2024. Il film – il più autobiografico nell’insieme delle opere di Assayas – ci porta nella campagna francese all'inizio della pandemia, dove due fratelli con le rispettive compagne trascorrono “fuori dal tempo” il periodo di isolamento. Il regista presenterà il film in sala e riceverà il Celebration of Lives Award.

La serata di premiazione sarà invece domenica 16 giugno con l'anteprima italiana di Turn in the Wound di Abel Ferrara, presente in sala. Un documentario poetico sull'esperienza della guerra in Ucraina che ricerca il senso profondo della sofferenza. Nel film, Patti Smith canta e interpreta le parole di Artaud, Daumal e Rimbaud, e la sua voce si unisce a quelle dei soldati e di quanti vivono nelle zone di combattimento. Ne emerge una profonda riflessione emotiva sull'anelito alla libertà di fronte alla violenza.

Tra i tanti ospiti di questa edizione anche il produttore indipendente Ted Hope, il fotografo Joel Meyerowitz, l’attore Micha Lescot, la regista candidata all'Oscar Kaouther Ben Hania, l’attrice Talia Ryder, l'attrice Barbara Ronchi, il regista e sceneggiatore Thomas Cailley, l’attrice Nine D'Urso, l’attore Benjamin Lavernhe, la regista Malgorzata Szumowska, l’autore e regista Massimo Coppola, il cantautore Andrea Lazlo De Simone, l’artista JDL, gli attori Valerio Lundini e Edoardo Ferrario, lo scrittore Carlo Lucarelli, il cantautore e attore Luca Chikovani.

Tra i titoli che ci regalano sprazzi di memoria personale e collettiva, "Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer" di Samuele Rossi, "Il frastuono e il silenzio" di Giampaolo Penco su Toni Negri, "Nomade che non sono altro" di Fedora Sasso sui Nomadi, "La Storia il romanzo dello scandalo" di Silvia Luzi su Elsa Morante, "Cerchi" di Margherita Ferri sulla vita dopo aver subito un reato.

Il Biografilm Festival si articola su 8 diverse sezioni: il Concorso Internazionale, attraverso dieci ritratti che raccontano l’io, dà spazio a dieci delle più recenti e notevoli produzioni di documentari da tutto il mondo, mentre Biografilm Italia presenta un'ambita selezione dei dieci più interessanti documentari di produzione e co-produzione italiana.

Contemporary Lives propone nuovi e inconsueti sguardi su tematiche contemporanee e universali grazie ad una selezione che concentra lo sguardo su storia di comunità e collettività. Biografilm Art & Music raccoglie opere dedicate a chi porta nelle nostre vite la luce della creatività. Beyond Fiction - Oltre la finzione, la sezione dedicata a fiction e film ibridi, punta a spingere il confine tra finzione e documentario.

Nella sezione Eventi speciali una varietà di opere cinematografiche che spaziano tra diversi generi, culture e linguaggi, creando un mosaico della produzione cinematografica contemporanea. Biografilm 2024 ospita anche l’Omaggio al cinema catodico di Paolo Caredda, compianto regista, scrittore e membro di una generazione che affonda le radici nelle atmosfere degli anni Novanta.

Inoltre, ritorna la collaborazione con FMAV Fondazione Modena Arti Visive, preziosa iniziativa attraverso la quale il Festival offre l’occasione di vivere un’esperienza esclusiva insieme a Giovanni Troilo, regista e fotografo attivo nel mondo cinematografico, televisivo e editoriale, con il progetto Vivi Biografilm con Giovanni Troilo, che lo vedrà protagonista con due appuntamenti il 13 e 14 giugno.