Feste da Medioevo a Monteveglio, un salto indietro nel tempo: ecco quando

Bologna, 29 maggio 2024 – Un salto indietro fino al Medioevo, nel cuore del suggestivo parco dell’abbazia di Monteveglio situato all’interno del comune di Valsamoggia. Le ‘Feste da Medioevo’ vi aspettano per tre giorni di stand gastronomici, mercatini, tornei e dimostrazioni di arcieri, antichi mestieri, spettacoli serali e molto altro ancora, dal 31 maggio al 2 giugno 2024.

Il programma di venerdì 31 maggio

Ore 20.30 – Cena Medievale, presso l’area del parco Arcobaleno, piazzale Scuola via Abbazia 1. A seguire, spettacolo dal vivo con Vassago e il gobbo di Cicignano. Il costo è di 30 euro a persona, mentre scende a 15 euro per ciascun bambino sotto i 10 anni. Per partecipare è necessario prenotare online, sul sito di collinebolognaemodena.it, o telefonicamente contattando il numero 3275877742.

Il programma di sabato 1 giugno

Dalle ore 14.30 – per tutto il giorno, presso l’area parco Arcobaleno, il mercatino dei creartisti, l’area degli accampamenti (con attività di tiro con l’arco, giochi medievali e tornei) e l’area degli antichi mestieri (erboristi, impagliatori, ceramisti e tanto altro) sono pronti ad accogliere i visitatori.

Ore 17.30 – conferenza ‘Storie da Medioevo’ dedicata all’archeologia medievale in Valsamoggia, con interventi di Mattia Francesco Antonio Cantatore e Matteo Tirtei, presso la sala conferenze di parco S. Teodoro.

Ore 18 – apertura del punto di ristoro ‘Taverna della Schola’, con mangiare e bere tradizionale prima, dopo e durante la festa presso l’area piazzale scuola in via Abbazia. A cura di Proloco di Monteveglio.

Ore 21 – spettacolo dal vivo ‘La Battaglia’ (La difesa del borgo)’, nell’area spettacoli del parcheggio di via Abbazia.

Ore 22.30 – spettacolo dal vivo ‘Vassago e il gobbo di Cicignano’, nell’area spettacoli del parcheggio di via Abbazia.

Il programma di domenica 2 giugno

Ore 9 – camminata nel borgo con guida storica. Prenotazione sul portale web prenota.collinebolognaemodena.it.

Dalle ore 9, per tutto il giorno – presso l’area parco Arcobaleno, aprono al pubblico il mercatino dei creartisti, l’area degli accampamenti (con attività di tiro con l’arco, giochi medievali e tornei) e l’area degli antichi mestieri (erboristi, impagliatori, ceramisti e tanto altro).

Ore 9.30 – torneo arcieristico, nell’area spettacoli del parcheggio di via Abbazia.

Dalle ore 12 – apertura del punto di ristoro ‘Taverna della Schola’, con mangiare e bere tradizionale prima, dopo e durante la festa presso l’area piazzale scuola in via Abbazia. A cura di Proloco di Monteveglio.

Ore 15 – torneo di armatura, nell’area spettacoli del parcheggio di via Abbazia.

Ore 17 – corteo storico, con ritrovo presso la chiesa parrocchiale in viale Indipendenza.

Dalle ore 18 – apertura del punto di ristoro ‘Taverna della Schola’, con mangiare e bere tradizionale prima, dopo e durante la festa presso l’area piazzale scuola in via Abbazia. A cura di Proloco di Monteveglio.

Ore 21 – spettacolo di sbandieratori, nell’area spettacoli del parcheggio di via Abbazia.

Ore 22 – spettacolo dal vivo ‘Vassago e il gobbo di Cicignano’, nell’area spettacoli del parcheggio di via Abbazia.