Bologna Portici Festival 2024, oltre 60 appuntamenti: date e programma

Bologna, 27 maggio 2024 – In città arriva la seconda edizione del Bologna Portici Festival. Dal 4 al 9 giugno saranno oltre 60 gli appuntamenti tra concerti, incontri, laboratori, visite guidate, spettacoli di teatro e danza, performance site specific e mostre. La manifestazione è nata nel 2023 per celebrare il riconoscimento a patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco di uno dei simboli più caratteristici e unici al mondo di Bologna. "Luci a San Luca", in particolare, è stato il nuovo imponente progetto artistico voluto da Cesare Cremonini.

Dove sarà la manifestazione

La manifestazione si snoderà anche quest'anno in alcuni dei luoghi iconici della città: dai portici di San Luca a piazza Maggiore, da piazza della Pace al Cimitero della Certosa, fino a due luoghi tra i più problematici come il Treno della Barca e via Zamboni. "Via Zamboni e la zona universitaria saranno uno dei teatri più interessanti con le tante iniziative che le interesseranno”, ha spiegato il sindaco Lepore. “I portici, insomma, per dare voce agli artisti con produzioni uniche appositamente pensate: il portico è l'elemento per misurarsi rispetto all'identità della città, e dunque da vedere come generatore di un messaggio di partecipazione e di amore per Bologna".

Il programma

Il 4 giugno la "Sinfonia Sospesa per pianoforte e bolle" nel Cortile di Palazzo Malvezzi, dove la fragilità delle bolle di sapone si intreccerà alle musiche di Daniele Furlati e alle immagini del visual artist David Loom. Piazza Maggiore, invece, ospiterà gli eventi di musica pop e classica (la Musica - Racconti e suoni di una città il 7 giugno, una serata condotta da Paola Maugeri e Luca Barbarossa; l'Orchestra del Conservatorio con Laura Marzadori il 9); la pista da ballo di piazza della Pace sulla quale si alterneranno la tradizione della "Filuzzi" e la danza moderna e contemporanea, fino al Cimitero Monumentale della Certosa con le performance serali di danza aerea e acrobatica eseguite in una scenografia con i Portici di San Luca come sfondo. Chilometri di portici, questi, che saranno nuovamente protagonisti.

Nella Basilica di San Petronio l'8 si incontreranno 400 giovani musiciste e musicisti di cori e orchestre da Bologna, Milano, Fiesole e Macerata, insieme alla Youth Symphony Orchestra of Ukraine per un Concerto per la Pace. Senza dimenticare le storie dei burattini di tradizione bolognese, delle merlettaie di Aemilia Ars, degli scalpellini della Valle del Reno e delle Ocarine di Budrio, di cui si potranno scoprire origini e aneddoti.

Non mancano gli appuntamenti con le visite guidate ai palazzi e musei e la passeggiata serale (il 5) per le vie del centro storico per ammirare dal vivo la nuova illuminazione dedicata ai Portici, a Piazza Santo Stefano, Piazza San Domenico e ai luoghi più rappresentativi della città. Tutti gli eventi sono gratuiti, ad accesso libero o su prenotazione.