Concerti a Bologna, Jovanotti all’Unipol Arena: ecco quando

Bologna, 27 maggio 2024 – Jovanotti torna nei palazzetti, a ben 7 anni di distanza. E’ stato annunciato per marzo 2025 l’inizio di ‘Palajova!’, un tour indoor che tocca sei tappe italiane e una svizzera. Tra i palasport coinvolti è presente anche l’Unipol Arena di Bologna, nel quale il cantante toscano ha in programma di esibirsi dal 3 al 5 aprile 2025.

Palajova!

Sono passati poco più di 7 anni dall’inizio dell’ultimo tour nei palazzetti di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Era il 12 febbraio 2018 quando iniziava, sul palco del Mediolanum Forum d’Assago di Milano, una serie di concerti validi per il ‘Lorenzo Live Tour’. Ben 66 esibizioni dal vivo, terminate con la tappa finale del 4 luglio 2018, in scena sempre al Mediolanum Forum d’Assago.

Da quel momento in poi, l’artista si è esibito in 38 spiagge, un prato, un ippodromo, un altipiano, 2 club e un deserto. Nel mentre, il cantante ha compiuto persino un giro in bicicletta dell’America Latina, dal Cile all’Argentina, che gli è costato anche un brutto incidente in bici apunto, ma ora è pronto a tornare con il suo nuovo tour indoor ‘Palajova!’ in programma per marzo 2025. Nella giornata di lunedì 27 maggio sono state annunciate le prime date.

“Non penso ad altro e non vedo l’ora” aveva dichiarato Jovanotti ai microfoni del programma ‘Viva Rai 2’ dell’amico di vecchia data Fiorello.

‘Palajova!’ è prodotto da Tridenti Music e vede Radio Italia come radio ufficiale e Urban Vision come media partner. I biglietti sono in vendita a partire dalle 14 del 30 maggio sui circuiti TicketOne e Ticketmaster.

Le tappe di ‘Palajova! 2025’

4-5 marzo: Vitrifrigo Arena, Pesaro;

11-12 marzo, 14-15 marzo e 17-18 marzo: Unipol Forum, Milano;

20 marzo: Hallenstadion, Zurigo;

22-23 marzo, 25-26 marzo: Mandela Forum, Firenze;

3-5 aprile: Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Bo);

9-10 aprile: Inalpi Arena, Torino;

22-23 aprile, 25-26 aprile: Palazzo dello sport, Roma.