Lavanda in fiore in Emilia Romagna: dove andare in giugno

Bologna, 7 giugno 2024 – Si avvicina la metà di giugno e nelle campagne emiliano-romagnole ci si prepara ad ammirare lo spettacolo della fioritura della lavanda, fra il ronzio delle api, il profumo dei fiori e un autentico trionfo di sfumature viola.

Per chi non vuole perdersi questo incanto, ecco qualche dritta su dove andare, da Piacenza fino alla Romagna. C’è chi organizza passeggiate a tema, visite guidate, pic-nic, merende tra i filari e feste in onore dello splendido fiore.

Vernasca (Pc): aperitivo bucolico nel lavandeto

Seduti su un plaid al tramonto, con una cassetta di legno dove è appoggiata una cassetta con la cena o l’aperitivo: è un’esperienza che si può vivere alla Lavanda delle Streghe, una piccola produzione biologica di lavanda, a Vernasca, nel Piacentino. L’appuntamento è sabato 29 giugno, a partire dalle 17. Possibilità di alloggio in prossimità della tenuta. Il lavandeto è aperto al pubblico (opportuno prenotare prima) e ha uno shop di prodotti a base di lavanda.

Santa Giustina, in Val Tidone (Pc), degustazioni di vini, musica e passeggiate

Un lavandeto si può trovare anche a Pianello, piccolo borgo sui colli piacentini della Val Tidone, dove ha sede l’azienda vitivinicola Santa Giustina, ospitata in un’antica villa padronale con prati e fienile. Tutti i giovedì sera di giugno ci sono degustazioni di vini fra i fiori di lavanda, accompagnate da performance musicali o teatrali. Il 14 giugno è in programma una camminata guidata fra i fiori.

Pianello Val Tidone (PC), Campi di lavanda ad Arcello

Passeggiata incantata tra farfalle e lavanda all’Oasi Wwf dei Ghirardi (Pr)

Sabato 29 giugno (ore 15) è possibile godersi una passeggiata fra boschi, castagneti, arbusti rari e prati nell’Oasi dei Ghirardi - riserva Wwf - per arrivare a un campo di lavanda che attrae farfalle, bombi e api selvatiche. Il paesaggio ricorda un angolino di Provenza, ‘trapiantato’ in Appennino. Si scopriranno i segreti della lavanda e degli oli essenziali del lavandeto. Attività gratuita a cura di Wwf Parma e Parchi del Ducato. Partenza dal Centro Visite a Predelle, Borgo Val di Taro.

Baiso (Re), la Festa della lavanda dei calanchi

Domenica 23 giugno a Baiso, sulle colline, a mezz’ora da Reggio Emilia, torna la Festa della lavanda dei calanchi. La festa si tiene fra i campi di lavanda dell’azienda agricola Le Erbe dei Calanchi. L’ingresso è libero dalle 9.30 in poi. Fino al tramonto, il lavandeto accoglie gli ospiti con intrattenimento per grandi e piccini. Si potrà passeggiare tra i filari viola, imparare a riconoscere le erbe spontanee e i segreti della lavanda. Punto ristoro e mercatino all’azienda agricola Le Erbe dei Calanchi | Baiso.

Viano (Re): picnic, brunch e cenette fra la lavanda

Per tutto il mese di giugno sono tanti gli appuntamenti previsti, durante la settimana, all’azienda agricola Valtresinaro, sulle colline di Viano, a 20 km da Reggio Emilia. Tra questi, picnic, cene sotto le stelle, brunch e picnic a lume di candela, con dj-set. L’azienda coltiva lavanda, calendula, piante officinali, girasoli, piccoli frutti, grano antico autoctono.

Laboratorio di fotografia per bambini al lavandeto Antico Casale di Albinea (Re)

I bambini (e i genitori) imparano ad osservare i particolari e a fotografare la lavanda al laboratorio ‘Con gli occhi aperti sui filari di lavanda’ il 12 giugno e il 3 luglio al lavandeto Antico Casale di Albinea (Re). C’è anche la possibilità di arrivare, sistemarsi sul prato di lavanda e fare un picnic autogestito. L’azienda agricola allestisce il campo con tappeti, cuscini, piccole luci. Ingresso 12 euro a persona, con omaggio di assaggi dei biscotti del lavandeto. Si può acquistare il vino di aziende della zona.

Valsamoggia, a Rodiano (Bo), concerto di San Giovanni sulla collina fiorita

Uno dei campi di lavanda più belli e visitati della Valsamoggia (il comune è nato dalla fusione di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno), nel cuore di una valle verde e boscosa, è quello dell’azienda agricola biologica Val di Pozzo a Rodiano. Ci si può recare dal mercoledì alla domenica (seguendo le regole del luogo e previa telefonata). Una giornata speciale è quella del 23 giugno per la Notte di San Giovanni: alle ore 17 camminata nella lavanda, ore 18 aperitivo, concerto live, ore 20 rientro. Si accede solo a piedi.

Savigno e Monteveglio (Bo): lavandeti biologici da visitare

Rimanendo in Valsamoggia, ci sono altri due angoli di Provenza da poter ammirare a giugno: l’azienda agricola nel podere Ca’ di Borretta, in località San Biagio di Savigno (Bo), e l’azienda agricola Mascagni, nel Borgo Oliveto, in località Monteveglio. Entrambe producono olio essenziale di lavanda. È necessario telefonare per concordare la visita.

San Bartolomeo in Bosco (Fe), mercatini, brunch e corsi di autoproduzione

A metà giugno fiorisce anche il profumato campo di lavanda di San Bartolomeo in Bosco, nel Ferrarese. L’azienda agricola ha un piccolo negozio con prodotti biologici, frutta e olii essenziali, è il Lavandeto Di Paola Pocaterra a San Bartolomeo In Bosco.

Casola Valsenio (Ra) le ‘Giornate della Lavanda’ fra picnic e passeggiate

Da metà giugno in poi, ogni domenica sono previste visite guidate e si fa festa al Giardino delle Erbe, dove crescono tante specie di lavanda, dai fiori blu, ai viola, fino alla delicata lavanda rosa. Un intero weekend di appuntamenti è quello del 29 e 30 giugno, con visite guidate, picnic e merende a tema, distillazione di olio essenziale, laboratori, musica, incontri. Qui passa la Strada della Lavanda, che segue la SP 67 verso Fontanelice e la SP 63 verso Zattaglia. Cliccare su: ilgiardinodelleerbe.it

San Tome’ (Fc) yoga, bagni di suoni, apericena, picnic

Yoga, meditazioni, suoni di gong e arpa, picnic, apericene, visite guidate alla scoperta del mondo delle api: sono solo alcune delle iniziative previste, per tutto il mese di giugno, al lavandeto dell’azienda agricola Scozzoli di San Tomè, a Forlì (per informazioni cliccare sulla pagina Facebook dell’azienda).

Raccogli il tuo mazzo all’Aia di Anna e Marco - Forlì

Per tre weekend di giugno si può andare a raccogliere il proprio mazzo di lavanda all’Aia di Anna e Marco a Forlì. Si comincia l’8 e il 9 giugno, poi 15 e 16 e, infine, 22 e 23 giugno. Il costo è di 3 euro al mazzo. C’è anche la data speciale di lunedì 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni. Orari: dalle 18 alle 20.