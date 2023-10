Pesaro capitale della cultura 2024: Mattarella il 20 gennaio e il Cater - capodanno

Pesaro, 10 ottobre 2023 – Abbiamo la data: il 29 febbraio 2024 – anno di Pesaro, Capitale della cultura – ci sarà l’inaugurazione del PalaScavolini, già vecchio palazzetto. A dare l’annuncio è stato il sindaco Matteo Ricci, al termine degli Stati Generali del Turismo, tenutisi nella sede del World Alpitour center, in strada della Fornace Vecchia (dietro l’Obi).

Ricci ha annunciato la data – scelta in concomitanza alle celebrazioni in città del compleanno di Gioachino Rossini – con una certa suspense, dando risalto all’inaugurazione tra le più attese dai pesaresi che altrimenti si sarebbe persa nel lunghissimo elenco di eventi che sarebbero all’orizzonte di Pesaro 2024. Di certo, la resurrezione del tempio del basket ha fatto maggiore presa dell’immagine data da Agostino Riitano, direttore artistico di Pesaro 2024 – quando ha annunciato il progetto Spark al Parco Miralfiore che vedrà “tornare le lucciole” grazie ad un’installazione artistica molto suggestiva proveniente dal nord Europa.

In generale, saranno circa mille gli eventi previsti per ora nel cartellone di Pesaro 2024: "a partire dal grande Natale, che verrà inaugurato il 26 novembre" ha detto Ricci. Per come l’ha detto, è sembrato si togliesse un sassolino dalla scarpa, visto il Natale “deprimente” (senza luci in gran parte del centro) allestito nel 2022.

Il salone dell’Alpitour center ha accolto oltre 300 persone e si è avvertita l’atmosfera carica di aspettative. Per entrare nei dettagli toccherà aspettare fine novembre, quando in occasione di una festa a Roma, il sindaco e il vicesindaco Daniele Vimini, riveleranno ospiti illustri e manifestazioni di alta caratura. "Meglio dirlo a contratti firmati – ha osservato Ricci, il quale non ha nascosto la questione finanziaria – Non si possono fare le nozze con i fichi secchi: è importante crederci per fare bella figura. Mi auspico che si possa attirare il più possibile per vivere al meglio questa grande opportunità".

Tornando agli eventi, quali anticipazioni hanno fatto Ricci e Vimini? Il Capodanno in diretta su Radio 2 con la trasmissione Caterpillar – il CaterCapodanno – e il debutto alla Vitrifrigo Arena, fissato per il 20 gennaio, con la visita in città del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, saranno i primi appuntamenti di dodici mesi vissuti fuori dall’ordinario.

Se Matteo Ricci ha svelato l’arrivo, per inizio anno, di opere di Arnaldo Pomodoro, il più generoso è stato Vimini il quale ha annunciato diverse mostre: "Da gennaio a maggio il progetto ‘Sculture nella città: 1971-2024’ in Pescheria, e poi l’evento estivo su Federico Barocci ai Musei Civici in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e sempre ai Civici ‘Nino Caffè’ (ottobre 2024-gennaio 2025)".

Come anticipato al Carlino, Vimini ha ricordato l’impianto in Piazza del Popolo di un’opera iconica, quanto lo fu l’albero della vita all’Expo di Milano. "Ci sarà la grande “Sfera della vita” che abbiamo individuato come elemento rappresentativo della Capitale: un corpo tecnologico che campeggerà in piazza del Popolo tutto l’anno per raccontare storie e temi legati al cambiamento climatico e in dialogo creativo con tanti artisti da Pesaro e dal mondo".

La capitale Pesaro 2024 spenderà 500mila euro in promozione su canali nazionali e fiere internazionali: "Le presentazioni all’estero – New York, Berlino, Monaco, Parigi – saranno occasioni che useremo per raccontare Pesaro 2024, coinvolgendo anche le imprese del territorio, quelle che hanno sedi in quelle metropoli. C’è voglia di fare bella figura – ha detto Ricci – non solo a Pesaro, ma anche nei comuni della provincia e c’è voglia di fare squadra".

Oltre ad annunciare eventi Ricci ha accolto il saluto, in videoconferenza della direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, Agnese Pini e di Simona Sala, direttrice Rai Radio 2: "Due importanti testate – ha detto il sindaco – che avremo al nostro fianco quali media partner".

Se dal 13 al 17 gennaio è stato annunciato un evento con protagonista tra Pesaro e il Centro Pompidou di Parigi, la Sonosfera, il primo Comune ad avviare le 50 settimane sarà Vallefoglia il 22 gennaio. Nella settimana del 28 ottobre, per esempio, sarà protagonista Acqualagna con la Fiera del Tartufo; Fano avrà i fari puntati su di sé con l’evento dedicato agli architetti dell’umano, la città di Vitruvio e così via per 50 settimane.

“Solo mettere insieme questo calendario – ha osservato Ricci – è stato complicatissimo. La copertura mediatica della Capitale, darà forza alla grande mostra che Urbino dedicherà a Federico Barocci in aprile e Pesaro per dare eco organizzerà eventi a tema, solo per citare altri esempi di sinergia nel programma".

Il 12 agosto alla Riserva naturale statale gola del Furlo si terrà un evento dedicato ai giovani. "Il progetto vuole creare occasioni in cui far sperimentare ai ragazzi residenti nei Comuni coinvolti (Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Urbino) un ruolo nella cura e nella valorizzazione del proprio territorio, rendendoli protagonisti nella costruzione di iniziative e nella formazione di altri giovani e non solo".

Il 9 settembre, per esempio sarà la volta di Tavullia. "Gli eventi proposti sono realizzati in concomitanza con il weekend del Moto GP di Misano. L’affetto per Valentino Rossi, insieme a tutti i piloti dell’Academy, coinvolgerà migliaia di fan".