‘Pasqua Lazzarini’ a Pesaro, nella piazzetta davanti al Teatro Rossini

Pesaro, 28 marzo 2024 - “Pasqua Lazzarini” torna per la sua seconda edizione, tra musica e solidarietà. ‘101 Caffè’, il bar/caffetteria organizza la sua festa di Pasqua davanti al Teatro, con appuntamento per sabato 30 marzo, dalle 16.

Per l’occasione, il palco risuonerà con la musica di Elion dj e Nick Suti che animeranno la festa, con tavoli e postazioni per aperitivi all’aperto. Il lato dolce della Pasqua, invece, sarà destinato alle affettuose mani dei volontari Ant che, con la loro collaborazione e i loro stand, venderanno ai passanti uova di cioccolato e colombe solidali in zona via Curiel.