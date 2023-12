Cosa fare a Capodanno 2024, feste e fuochi d’artificio in Emilia Romagna

Bologna, 29 dicembre 2023 – Tutto pronto per festeggiare l’arrivo del 2024 in Emilia Romagna. Numerosi gli eventi in tutte le città della regione con fuochi d’artificio, musica e divertimento.

Ecco i principali appuntamenti per salutare il 2023 con amici, parenti tra brindisi e allegria.

I fuochi d'artificio di inizio anno al Castello di Ferrara, al porto di Cervia e alla Rocca di Imola

Tradizionale rogo del Vecchione in piazza Maggiore con dj-set già dalle 22. Saranno 8mila le persone che potranno avvicinarsi il più possibile al grande fuoco che brucerà questo 2023. Non sarà concesso introdurre nell'area dei festeggiamenti qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante, mentre tutto il centro storico (a partire da via Indipendenza, via Rizzoli, Ugo Bassi e Indipendenza) sarà un’enorme zona pedonale che come ogni anno ospiterà migliaia di persone, bolognesi e non. Nella giornata del 31 dicembre non mancano poi le cose da fare in città: dai musei aperti agli appuntamenti in teatro.

A Ferrara ci sarà l’incendio al Castello. Ovvero l’attesissimo spettacolo pirotecnico di Capodanno che si appresta a riempire la piazza. Come l’anno scorso, l’impianto per la sicurezza delle persone sarà imponente: circa 100 stewart e forze dell’ordine, ma anche nuclei cinofili antisabotaggio e le unità di pronto intervento antiterrorismo. Studiato anche un piano per la viabilità e i parcheggi.

Il capodanno a Rimini inizia con l’evento ‘Veglione 0-12’ per i più piccoli con mangiafuoco, giocolieri e la magia degli spettacoli circensi.

In piazza Cavour il clou della festa con il dj-set della Music Academy che farà partire la musica già dalle ore 18:30 e scalderà gli animi fino alle 22. Si entra nel vivo della festa poi con l'eclettica cantante internazionale Kelly Joyce, che creerà un'atmosfera charleston unica. Ma saranno i conduttori di punta di Rds 100% Grandi successi, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, a traghettare la piazza verso l’anno nuovo.

Dalle ore 00:30 comincia Rimini Dance Night, la grande dancefloor a cielo aperto diretta da protagonisti del clubbing Riminese.

In Piazza Malatesta, invece, sfida Rock dei migliori dj dalle 22.30 alle 3 di notte. Al Teatro Galli, dalle ore 23.00 alle 02.00, la serata tra jazz e ballo Black Coffee Roaring, mentre nella platea del teatro, il 31 dicembre dalle ore 10 fino alle ore 21, un grande occhio di aprirà sul soffitto per ammirare lo spettacolo di videomapping artistico “Renovatio mundi” fra creatività, luci, proiezioni e installazioni immersive.

Nemmeno a Rimini mancherà l’incendio al castello. Appuntamento in piazza Malatesta dopo la mezzanotte per uno spettacolo tra magia e sogno. Saranno più di mille gli effetti luminosi creati per far risplendere il castello Malatestiano in tutta la sua bellezza con coreografie suggestive a tempo di musica. Lo spettacolo verrà proposto in due repliche (alle 00.30 e alle 2.00) per far emozionare il pubblico nella notte più attesa dell'anno.

A Rimini, però, non possono mancare i festeggiamenti in discoteca: sono diversi i locali che propongono programmi ad hoc per dare il benvenuto al 2024.

La notte del 31 dicembre 2023 a Ravenna si anima in piazza del Popolo alle ore 23, con il concerto gospel dell’Anthony Morgan’s Inspirational Choir Of Harlem (Usa). Si tratta di un gruppo dal sound versatile, che spazia tra Gospel, Jazz, Pop e R&B, nato sotto la direzione di Anthony Morgan, artista di grandissimo talento, che ha selezionato accuratamente alcune delle voci più uniche di New York. I membri dell’Ich hanno suonato nei più importanti cori gospel al mondo e hanno partecipato a varie produzioni discografiche e cinematografiche, condividendo il loro talento con nomi importantissimi della musica Gospel e R&B mondiale come Ike & Tina Turner, Stevie Wonder, Diana Ross, Aretha Franklin, Yolanda Adams, Cindy Lauper, Gladys Knight, Bono & U2. Lo stile unico di fraseggio ed elocuzione di Anthony, arricchito da un tocco di comicità, conduce ogni platea ad alzarsi in piedi e partecipare ballando ai concerti.

A Lugo, invece, in piazza Baracca, si esibirà Mirco Mariani con gli ‘Extraliscio’. Nel corso della serata, che vedrà la speciale partecipazione di Mauro Ferrara, ci sarà anche un New Eve Party.

Dal dj-set con musica dal vivo alla magia con gli acrobati, ma anche uno spettacolo onirico e surreale per entrare nel mondo delle arti circensi. Sarà Cervia a ospitare lo spettacolo degli acrobati e la musica dal vivo in attesa dello scoccare della mezzanotte, ma anche dopo. Mentre a Milano Marittima l’1 gennaio ci sarà una grande festa circense.

La serata di San Silvestro a Imola sarà animata da due grandi eventi: lo spettacolo pirotecnico-multimediale alla Rocca sforzesca e il balletto, ‘Lo Schiaccianoci’, al teatro Stignani, alle 17 e alle 21.45.

Nella città lagunare di Comacchio il capodanno è una festa lunga tre giorni tra musica, animazione, dj set e spettacoli pirotecnici. In particolare la sera del 31 dicembre è in programma la cena di gala del Capodanno comacchiese, con piatti prelibati a base di pesce, accompagnati dall’intrattenimento musicale del Duo Voce Musica Righi e Caleffi fino al brindisi di mezzanotte (qui i biglietti). Allo scoccare della mezzanotte ci sarà il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali a tempo di musica, visibile dal centro storico di Comacchio. I festeggiamenti proseguiranno con musica dal vivo in Piazzetta Trepponti dove alle 00.30 si potrà assistere alla spettacolare e suggestiva cascata di stelle lunga 30 metri, che già lo scorso anno aveva riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico.

Qui la festa di Capodanno va in scena insieme con Radio Studio+: prima la cover band anni ’70-90 Jbees che si esibisce dalle 22 a mezzanotte, poi uno spettacolo live di dj-set fino a notte inoltrata.

A Pennabilli si festeggia con il tradizionale Capodanno in Piazza, un appuntamento che richiama centinaia di persone da quasi trent’anni. Si inizia alle ore 23:45 in Piazza Vittorio Emanuele II. Quando scocca la mezzanotte ci si bacia sotto al pergolato della Buona Sorte fatto di vischio e uva propiziatoria, accompagnati dal tintinnio dei brindisi.

Poi si dà il via al ‘Grande braciere’ che rappresenta l’anno vecchio: si bruciano così i brutti ricordi, pronti a cominciare l’anno nuovo. Non mancheranno poi i fuochi d’artificio, musica e danze fino al mattino.

In piazzale Sant’Agostino a Modena ci sarà lo spettacolo audiovisivo 20232024 con i laser, l’inedita performance multimediale dell’artista tedesco Robert Henke, commissionata da Node festival e presentata in anteprima mondiale. Dieci laser ad altissima precisione, manovrati dallo stesso artista, che cura sia la parte sonora sia quella visiva, creeranno forme, oggetti e texture sul telo che copre la facciata dell’ex ospedale Sant’Agostino, unendola idealmente al Palazzo dei Musei e dando vita a una proiezione monumentale di oltre 80 metri.

A Carpi sarà Andy Smith (ex Portishead) l’ospite internazionale del dj set di San Silvestro offerto dal Comune e che farà ballare tutta Piazza Dei Martiri. Dunque dalle ore 23 l’intera piazza, e il Castello dei Pio, sarà trasformata in una scenografica ambientazione luminosa, poi dalle 23.30 fino all’1.15 si ballerà grazie al dj-set dell’artista internazionale Andy Smith (la cui carriera si intreccia con la storia del trip hop, genere nato a Bristol di cui lui è stato uno dei pionieri) con il quale s’inaugurerà il nuovo anno. L’ingresso è libero e gratuito, ma verranno eseguiti controlli di sicurezza.

Reggio Emilia è la città di Ludovico Ariosto, il creatore dell'Orlando furioso. Il 2024 è l’anno in cui ricorre il 650esimo anniversario dalla nascita del poeta del Rinascimento (avvenuta nella città emiliana l'8 settembre 1474). Si festeggia dunque con "l'idea di riscoprire e riproporre le vicende dell'Orlando e del felice ritrovamento del suo senno, in una chiave popolare, festosa e accessibile, intelligente, fatta di parole, suoni, gesti e immagini nell'aria”, comunica il Comune. Dalle ore 23 in piazza Prampolini – grazie ad acrobati, attori, danzatori, effetti luminosi, video mapping – sulle facciate degli edifici e nell'aria della storica piazza Grande della città, andrà in scena (per la prima volta in assoluto) la Festa del passaggio del tempo, ovvero 'Alla ricerca del senno perduto', uno spettacolo di Monica Maimone-Festi Group, tratto dall'Orlando furioso, riletto e rappresentato in una visione e un linguaggio contemporanei, con testo di Marco Maria Pernich e racconto narrato da una voce fuori campo.

Ingresso libero e gratuito fino all'esaurimento dei posti. Per ragioni di sicurezza e logistica, la piazza potrà ospitare circa 3.000 persone.

La città ducale di Parma si trasforma in un immenso palcoscenico, per ospitare una notte di musica e parole, interazioni e contaminazioni, balli e festa.

Si balla in Piazza Garibaldi con i dj-set del britannico James Lavelle (Unkle), vera e propria icona della club culture globalevera e propria icona della club culture globale, e Digitalism (protagonisti della scena musicale crossover tra electro house e indie dance), dalle 22.30 alle 02.30.

A poca distanza da Piazza Garibaldi, il fascino intramontabile dell’operetta illuminerà l’ultima notte del 2023 al Teatro Regio, con “Al cavallino bianco”, la famosa operetta in tre atti di Ralph Benatzky, domenica 31 dicembre alle 21.

La sera di San Silvestro e il primo giorno dell’anno si vive anche la magia del circo d’inverno con “Tutti Matti sotto Zero”, il festival internazionale che unisce la poesia e il divertimento del circo contemporaneo e della magie nouvelle, sotto gli chapiteaux nel Parco della Cittadella in uno spettacolo per tutte le età.

Il 2024 poi si apre con un doppio concerto di Capodanno. Lunedì 1 gennaio 2024, alle 11.30 all’ Auditorium Paganini “Concerto di Capodanno – La Nona di Beethoven”. Alle 18 al Teatro Regio Concerto di Capodanno con i Filarmonici di Busseto. Qui il programma completo degli eventi durante le festività.