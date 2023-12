Capodanno tra musica, feste e animazione

Un lungo week-end di iniziative accompagnerà Comacchio verso il 2024. Sarà una festa lunga tre giorni, infatti, quella organizzata per il Capodanno nella città lagunare tra musica, animazione, dj set e spettacoli pirotecnici. Il tutto curato da Made Eventi con il patrocinio del Comune di Comacchio. Si partirà sabato dalle 10, con l’apertura del punto ristoro all’Antica Pescheria in piazzetta Trepponti che, nel pomeriggio dalle 18 si animerà con un aperitivo in musica. In centro storico, invece, dalle 15.30 si terrà un nuovo appuntamento della rassegna ‘Natale in Piazza’, con lo spettacolo ‘Bolle sotto l’albero’ con Luca Cutrupi, mentre alle 16.30 bambini e famiglie sono attesi all’Antica Pescheria per gli spettacoli di burattini della rassegna ‘Natale nella Bottega di Geppetto’ (che alla stessa ora si terranno anche il 31 dicembre). Domenica la festa prosegue con ‘Te lo do io il medioevo’, spettacolo di giocoleria e arti di strada della compagnia ‘Atuttotondo’ e l’animazione su trampoli con Gianluca Palma e lo spettacolo ‘La musica di Zampanò’ in centro storico dalle 15.30. Alle 18, ancora animazione musicale sul Trepponti, mentre in serata, la Sala Aceti della Manifattura dei Marinati ospiterà la cena di gala del Capodanno comacchiese. Un evento esclusivo tra musica, divertimento e buona cucina, a cura di Made Eventi, con il patrocinio del Comune di Comacchio e il sostegno di Cna Ferrara. Durante il cenone si gusteranno piatti prelibati a base di pesce sempre accompagnati da un piacevole intrattenimento musicale del Duo Voce Musica Righi e Caleffi fino al brindisi di mezzanotte (i biglietti per la Cena di Gala saranno acquistabili online alla pagina https://bit.ly/CapodannoComacchio24 in cui ci saranno tutte le informazioni necessarie ed il dettaglio del menù). Allo scoccare della mezzanotte ci sarà il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali a tempo di musica, visibile dal centro storico di Comacchio. I festeggiamenti proseguiranno con musica dal vivo in Piazzetta Trepponti dove alle 00.30 si potrà assistere alla spettacolare e suggestiva cascata di stelle lunga 30 metri, che già lo scorso anno aveva riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico. Un evento sicuramente imperdibile per salutare il 2023 e accogliere il 2024. Il 1° gennaio le iniziative proseguono per offrire l’occasione a turisti e visitatori di trascorrere ancora una giornata nella città lagunare: dalle 14 aprirà il punto ristoro, con servizio bar e caffetteria all’Antica Pescheria (curato da New Esperia Beach e Bagno Battija), che dalle 18 ospiterà l’"Aperiprimo" con animazione musicale sul Trepponti per chiudere in bellezza gli appuntamenti dedicati al Capodanno.

Valerio Franzoni