L’arte si mette in mostra per le feste

Bologna, 24 dicembre 2023 – Feste di Natale e musei aperti in città. Un programma che piace sempre molto, soprattutto a chi, con gli orari lavorativi, fatica a ritagliarsi del tempo.

I Musei Civici lanciano addirittura l’iniziativa inedita Apriti, museo!, e per la prima volta, tutte le sedi sono eccezionalmente aperte lunedì 1° gennaio 2024 dalle 11 alle 19 e dal 24 dicembre al 6 gennaio per essere sempre presenti e ancora più accoglienti verso cittadini e turisti grazie all’ampliamento degli orari di apertura e la proposta di nuove attività con una speciale attenzione alla giornata di Capodanno.

All’Archeologico, Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, MAMbo, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica, Museo internazionale biblioteca della musica, Museo del Patrimonio Industriale e del Risorgimento, oggi l’apertura è prevista dalle 10 alle 14, mentre domani, giorno di Natale saranno chiuse tutte le sedi e il 26 tutti aperti con orari da consultare online. Durante l’intero arco della giornata si può scegliere tra 20 attività proposte. Laboratori e visite guidate in italiano, inglese e francese. Inoltre le visite e i laboratori sono offerti a tutti i possessori del biglietto di ingresso che, invece, resta a pagamento.

L’Archeologico, ad esempio, in occasione delle feste dedica una vetrina alle monete e alle medaglie raffiguranti gli episodi della Natività e i principali temi evangelici e liturgici ad essa collegati ed è liberamente fruibile nell’atrio del museo. Al Medievale si viaggia nel tempo nell’universo di Lippo di Dalmasio, mentre a Palazzo d’Accursio si entra nell’Immanente, con le opere dalla Faenza colpita dall’alluvione. Si cambia completamente genere al Museo della musica, con l’esposizione dedicata a Milva.

Pinacoteca. È prevista una apertura straordinaria dalle 9 alle 13 nel giorno di Natale. Vista la mobilitazione del personale lanciata nelle ultime ore, la direzione ha confermato comunque la fruizione della mostra Guercino nello studio. Da martedì 26 a domenica 31 dicembre, resta poi l’apertura negli orari consueti, dalle 9 alle 19. Se invece si volesse approfondire il tema della mostra, ecco che il 29 alle 17 c’è un percorso per adulti su Guercino artista e imprenditore: se le indagini diagnostiche condotte sui dipinti del Guercino mettono in luce le modalità operative con cui il pittore centese realizzava i propri capolavori, il Libro dei conti è il prezioso documento che testimonia lo spiccato spirito imprenditoriale con cui amministrava l’attività professionale. Puntuale strumento di gestione contabile, è oggi fonte preziosissima per ricostruire parte della sua produzione e contestualizzarla all’interno del mercato artistico bolognese.

Aperto anche il giorno di Natale è il Mast, dalle 14 alle 19, per la rassegna Andreas Gursky. Visual Spaces of today, con opere di grande formato del fotogrago. A Palazzo Albergati ha appena aperto Animali Fantastici che osserverà aperture straordinarie oggi, domani (Natale), il 26 e 31 dicembre, l’1 e 6 gennaio.

A Palazzo Fava Concetto Pozzati XXL, personale con grandi opere del maestro bolognese, è aperta tutti i giorni festivi, compresi oggi e domani e il primo gennaio (si visitano a Natale anche Palazzo Pepoli e Santa Maria della Vita, dalle 14 alle 19) La mostra Felicissimo Giani a Palazzo Bentivoglio, invece, è chiusa oggi e domani ma aperta il 31 dicembre e 1 e 2 gennaio 2024. Infine, Brick Art. The Exhibition-L’arte dei Mattoncini a Palazzo Belloni-Next Exhibition riapre invece dal giorno di Santo Stefano fino al 30 e poi di nuovo il primo gennaio e dal 3 al 7.