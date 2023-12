Mostre e musei aperti a Natale 2023 in Emilia Romagna: ecco quali

Bologna, 23 dicembre 2023 – Un Natale all’insegna della cultura. Cosa c’è di meglio che festeggiare la Vigilia o Santo Stefano visitando una mostra d’arte? Si tratta di un’occasione unica per trascorrere del tempo con i propri cari e dare un tocco speciale alla tradizionale atmosfera natalizia. E per le festività in arrivo, ecco alcune esposizioni e musei aperti da non perdere in Emilia Romagna.

Le mostre e i musei aperti a Natale in Emilia Romagna

Bologna

Carlotta Cargalli Fino al 7 gennaio 2024 è possibile visitare al nuovissimo Museo Ottocento una mostra che omaggia la prima donna a frequentare l’Accademia di Belle Arti di Bologna sul finire del “secolo dei Lumi”. L'esposizione è aperta il 24, il 26 e il 31 dicembre.

In Arte Milva Fino al 4 febbraio 2024, è possibile visitare la mostra al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna sui mille volti della cantante e attrice Ilva Maria Biolcati, in arte Milva (1939-2021). Il museo è aperto il 24 e il 31 dicembre con chiusura anticipata alle 14.

Vivian Maier Fino al 28 gennaio 2024, Palazzo Pallavicini ospita circa 150 fotografie originali e Super 8mm di Vivian Maier, una delle fotografe più interessanti del Novecento, riscoperta solo due anni prima della sua morte, avvenuta nel 2007. Durante le festività, la mostra sarà visitabile il 26 dicembre e l’1 gennaio 2024.

Concetto Pozzati XXL A sei anni dalla scomparsa, Palazzo Fava ospita a Bologna una mostra sulle opere, alcune inedite, tutte provenienti dall'Archivio Pozzati. L'esposizione resterà aperta fino all'11 febbraio 2024, e nel periodo natalizio è visitabile dal 24 al 26 dicembre, il 31 dicembre e l’1 gennaio 2024.

Musei comunali

Il 24 e il 26 dicembre sono aperti anche tutti i musei comunali (il 24 con orario dalle 10 alle 14, il 26 quasi tutti dalle 10 alle 19): museo Civico Archeologico, Medievale, Collezioni comunali, il museo civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, MamBo, museo Morandi, Casa Morandi in via Fondazza (il 26 dicembre con orario dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17), museo di Ustica, museo della Musica, museo del Patrimonio industriale, museo di Risorgimento.

Ferrara

Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito A Palazzo dei Diamanti di Ferrara, fino al 25 febbraio 2024, da non perdere la mostra con oltre 130 opere di Achille Funi. Durante le festività, è possibile visitare l'esposizione il 24, 25, 26 e 31 dicembre, e anche l’1 e il 6 gennaio 2024.

Pinacoteca il Guercino A Cento ha appena riaperto la più grande concentrazione al mondo di opere del Guercino, maestro del barocco italiano. È possibile visitare la Pinacoteca il 24, 26 e 31 dicembre, mentre resterà chiusa in data 25 dicembre e 1 gennaio 2024.

Modena

Ter Brugghen. Sulle orme di Caravaggio Fino al 14 gennaio 2024, le Gallerie Estensi di Modena ospitano la prima grande mostra italiana dedicata al pittore olandese Hendrick Ter Brugghen (1588 – 1629). È possibile visitare la mostra il 24, 26 e 31 dicembre 2023.

Reggio Emilia

Marionette e Avanguardia. Picasso, Depero, Klee e Sarzi A Palazzo Magnani, una mostra-spettacolo dove i grandi nomi dell’arte del Novecento dialogano con Otello Sarzi, figura poetica che ha segnato la storia artistica di Reggio Emilia. La mostra, aperta fino al 17 marzo 2024, è visitabile il 24 e il 26 dicembre (con chiusura il 25 e il 31 dicembre).

Felicitazioni! Cccp - Fedeli alla linea. 1984 - 2024 Sempre a Palazzo Magnani, il 24 e il 26 dicembre è possibile visitare la mostra spettacolo dedicata alla band che ha cambiato la storia della scena punk italiana. La mostra resterà aperta fino all'11 febbraio 2024.

Piacenza

I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina Nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese tornano, per la prima volta a quasi trecento anni dalla loro migrazione a Napoli, le tele eseguite nel Settecento dal pittore di corte Ilario Mercanti, detto lo Spolverini. La mostra è visitabile fino al 7 aprile 2024, con apertura durante le festività natalizie il 24, 26, 31 dicembre e 1 gennaio.

Ravenna

Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, 120 opere dei maestri dell'ukiyo-e per un viaggio nel lontano Oriente. La mostra, aperta fino al 14 gennaio 2024, è visitabile il 24, 26 e 31 dicembre (con chiusura 25 dicembre e 1 gennaio).

Forlì Cesena

Ilario Fioravanti. Architettura come arte Alla Galleria del Ridotto a Cesena, la prima mostra dedicata alla valorizzazione della figura dell’architetto Ilario Fioravanti (1922-2012). Fino al 3 marzo 2024 è possibile visitare la mostra anche durante le festività natalizie, con chiusura straordinaria tuttavia il 25 dicembre e il 1 gennaio.

Eve Arnold Al Museo Civico San Domenico di Forlì arriva Eve Arnold, una leggenda della fotografia del XX secolo. Si tratta della prima donna, insieme a Inge Morath, a far parte della prestigiosa agenzia Magnum Photos. Allestita fino al 7 gennaio 2024, è possibile visitare la mostra il 24, 26 e il 31 dicembre.

Rimini

Robert Capa. Retrospettiva Alla Villa Mussolini di Riccione, una mostra con oltre 100 immagini in bianco e nero del più grande fotoreporter del XX secolo, tra i fondatori dell’agenzia Magnum Photos. Aperta fino al 1 aprile 2024, la mostra è visitabile il 25, il 26 e il 31 dicembre e dal 2 al 6 gennaio 2024.