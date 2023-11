Natale, mercatini francesi a Bologna: ecco dove e quando

Bologna, 27 novembre 2023 – L’aria natalizia a Bologna è palpabile, con strade illuminate, bancarelle e addobbi, che invitano a immergersi nell’atmosfera festiva. La città si prepara a celebrare il Natale con una vasta gamma di suggestivi mercatini, ideali per i primi acquisti o semplicemente per godersi una passeggiata sorseggiando un buon vin brûlé.

Tra gli eventi più rinomati, il Villaggio di Natale francese in piazza Minghetti offre anche quest’anno un’esperienza unica, attirando ogni giorno visitatori con prodotti gastronomici e svariate proposte d’acquisto. Sin dal mattino, la piazza si anima con una variegata folla di tutte le età, rendendo l’atmosfera vibrante e gioiosa. Le bancarelle offrono una vasta gamma di prodotti: dagli scialli e i maglioni per le fredde giornate invernali, alle saponette artigianali agli oli essenziali deliziosamente profumati. Tra le offerte più allettanti, si distinguono i sacchettini di lavanda di Provenza, accessibili a un euro l’uno, perfetti per profumare i propri armadi o per regali pensati con cura. Non passano inosservati i prodotti gastronomici, tipici della regione francese. Dolci e cioccolate, infatti, si alternano a stand di formaggi, prodotti salati, spezie, miele e senape. Non manca, ovviamente, il vino, indispensabile durante le festività. È disponibile sia per l’acquisito, da regalare o portare a tavola, sia per un assaggio diretto in piazza, durante un rilassante aperitivo.

Per chi cerca qualcosa di più sostanzioso, o per gli appassionati di cucina, uno stand di piatti caldi propone specialità tipiche, come pollo, patate e ratatouille di verdure con riso, trasformando la visita al mercatino in una piacevole esperienza gastronomica. Il Villaggio di Natale francese ha preso il via sabato e le bancarelle sono aperte ogni giorno dalle 9 alle 21, fino al 24 dicembre.

Tuttavia, piazza Minghetti non è l'unico luogo a contribuire alla magia natalizia.

La Fiera di Santa Lucia, lo storico mercatino sotto il Portico dei Servi, offre numerosi prodotti artigianali. Tra gli stand di legno, oltre agli articoli da regalo, si possono acquistare palline di Natale e originali statuine del presepe.

La Fiera di Natale in via Altabella, poi, e i mercatini di piazza XX Settembre, sono solo alcune delle alternative da esplorare, trasformando la città in un incantevole scenario natalizio che invita tutti a condividere il calore delle festività.