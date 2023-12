Capodanno blindato: agenti e steward, incendio del Castello ‘sorvegliato speciale’

Ferrara, 27 dicembre 2023 – Trentamila persone con il naso all’insù per salutare il nuovo anno nel più ‘ferrarese’ dei modi, assistendo all’incendio del Castello. L’attesissimo spettacolo pirotecnico di Capodanno, che si appresta a riempire la piazza di ferraresi e turisti, non è però soltanto una questione di musiche e luci. È anche – e soprattutto – una questione di sicurezza.

Una delle precedenti edizioni dell’incendio del Castello

Vista la delicata congiuntura che si è delineata negli ultimi mesi a livello internazionale, la cautela deve essere massima. La situazione è stata dunque vagliata attentamente, anche in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Al momento, all’esito degli incontri tecnici, non sarebbero emerse particolari variazioni dal punto di vista delle criticità.

Per questa ragione si andrebbe verso una conferma dello stesso dispositivo messo in campo con successo l’anno scorso. L’apparato di sicurezza per la notte più lunga dell’anno prevedeva la discesa in campo di forze dell’ordine e un centinaio di steward. Tale strategia potrebbe essere ripetuta con modalità molto simili anche per questo Capodanno.

Richiesti anche i nuclei cinofili antisabotaggio e le unità di pronto intervento antiterrorismo. Al presidio sulla piazza si affiancherà poi un potenziamento dei controlli del territorio sulle principali arterie di accesso e uscita dalla città, onde evitare problemi durante l’afflusso e il deflusso prima e dopo la festa.

Parallelamente alla macchina della sicurezza, è stato studiato anche un imponente piano per la viabilità. In particolare, dalle 15 del 31 dicembre sino al termine della manifestazione saranno a disposizione dei parcheggi straordinari gratuiti in viale Cavour. Posteggi gratuiti per portatori di handicap saranno inoltre disponibili in corso Giovecca, viale Cavour e corso Porta Reno.

Dalle 18 del 31 dicembre e fino al termine della manifestazione sarà interrotto il transito nell’asse corso Giovecca-viale Cavour tra via Palestro e via Spadari. Saranno inoltre realizzate barriere anticarro con transenne, nelle modalità già collaudate in precedenti occasioni, in viale Cavour, corso Giovecca e in corso Porta Reno/Carlo Mayr a tutela dell’incolumità dei presenti.

In piazza Savonarola sarà istituito il divieto di fermata, eccetto mezzi di soccorso e dell’organizzazione, contestualmente verranno sospese tutte le aree riservate. Divieto di fermata dalle 14 al termine della manifestazione anche nel controviale Cavour lato dispari, tratto da via Fausto Beretta a via Spadari, controviale Cavour lato pari dal civico 24 a contrada della Rosa, via Spadari da viale Cavour a Fausto Beretta ambo i lati. Stesso discorso in via della Luna, largo Castello da piazza Repubblica a via Frizzi, dal controviale Cavour a viale Cavour e da corso Ercole I d’Este a via Borgoleoni, corso Martiri della Libertà, via Frizzi da largo Castello a via della Luna, controviale Cavour da via Spadari a largo Castello, Porta Reno da via Ragno a piazza Cattedrale.

Divieto di transito dalle 18 in corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola, piazza Cattedrale, piazza Trento Trieste, Porta Reno, largo Castello, viale Cavour da via Spadari a largo Castello, controviale Cavour da via Spadari a largo Castello, piazza Repubblica, corso Giovecca da via Palestro a largo Castello, via Baruffaldi, via Frizzi da largo Castello a via della Luna, via della Luna, corso Ercole I d’Este da largo Castello a via Padiglioni, via Borgoleoni da largo Castello a via Padiglioni.