Capodanno 2024 in piazza a Lugo: concerto di Mirco Mariani con gli Extraliscio

Lugo (Ravenna), 22 dicembre 2023 - A Lugo, tra il ricco e variegato calendario di eventi organizzati in occasione di queste festività, spicca il concerto di Capodanno che domenica 31 dicembre anno vedrà esibirsi, in piazza Baracca, Mirco Mariani con gli ‘Extraliscio’. Nel corso della serata, che vedrà la speciale partecipazione di Mauro Ferrara, ci sarà anche un New Eve Party.

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Lugo sceglie la piazza e la musica dal vivo per l’ultima serata del 2023. Una piazza che batte con il cuore di Romagna per un appuntamento dedicato a tutta la città a conclusione di un anno indubbiamente complesso.

Mirco eseguirà sul palco le canzoni che hanno consacrato gli Extraliscio, come ‘Bianca Luce Nera’, ‘La nave sul Monte’, ‘Amarsi come una regina’ e ‘Capelli Blu’ nonché i brani dell’ultimo album ‘Romantic Robot’ (prodotto dall’etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy), e si lascerà trasportare di volta in volta da nuove ispirazioni Techno Liscio! Ogni concerto è irripetibile e prezioso per il pubblico, che è invitato a tenere il ritmo, cantare o farsi trascinare a occhi chiusi nel mondo unico di questa band che incrocia tradizione e avanguardia.

Sul palco Mirco Mariani (pianoforte, synth, mellotron, chitarra noise, voce), Niccolò Scalabrin (contrabbasso, basso elettrico), Gaetano Alfonsi (batteria). Come detto, non mancherà la speciale partecipazione di Mauro Ferarra. Oltre ad essersi fatto conoscere dal palco del Festival di Sanremo, Mirco Mariani ha partecipato alle colonne sonore di numerosi film e si è esibito sia in Italia che all’estero.