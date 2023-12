Capodanno 2024 a Riccione con Discoteca Romantica, gli eventi raddoppiano

Riccione, 16 dicembre 2023 – La festa di piazza a Riccione per San Silvestro si dilata, spalmandosi anche su sabato 30. Ad accendere la musica nel pomeriggio dell’antivigilia di Capodanno sarà Jimmy Sax, il sassofonista più famoso al mondo che da piazzale Ceccarini farà echeggiare la musica con note canzoni come “No Man No Cry”.

La festa entrerà nel vivo il 31 con Discoteca Romantica, live show su palco diffuso tra il piazzale del palacongressi davanti alla galleria Savioli, che con un black carpet si estenderà fino a piazzale Ceccarini, trasformato in un dancefloor tra i colori di un videomapping.

A far rivivere i fasti delle mitiche discoteche riccionesi, dalle 22 fin oltre mezzanotte quando si brinderà con i fuochi d’artificio, saranno i deejay che ne hanno imbastito la storia nei decenni come Massimino Lippoli, Ricky Montanari e Roger, punte di diamante del Dancing Savioli, Ethos Mama Club e altri locali. Ad anticipare lo show fin dalle 19 saranno Nye Soundcsaper seguiti da Rivoluzione Romantica. Proprio su idea dell’incubatore di idee e progetti dei riccionesi Edoardo Bertuccioli e Alberto Albani è stata progettata la mini campagna di comunicazione dedicata all’amore per Riccione e destinata ai social. Si tratta di cartoline virtuali con le fotografie della città e brevi testi che evocano ricordi, suggestioni e sogni che legano a questa città e al suo immaginario “come quando ci siamo incontrati a Riccione”. In entrambe le serate del 30 e del 31 si esibirà pure il giovane riccionese Gabry Seth finalista del talent internazionale Tour Music Fest 2023-The European Music Contest.

Discoteca Romantica, come annunciato stamattina dalla sindaca Daniela Angelini: “sarà una festa per tutti, ospiti e riccionesi. E’ un progetto-evento unico pensato e realizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con PalaRiccione e fa parte del palinsesto Un raggio di luna. Riccione Natale Capodanno 2023-2024”.

Gli eventi, su progetto grafico dello Studio Luca Sarti, sono a ingresso libero.

“Il 30 e 31 dicembre il Capodanno di Riccione sarà una festa collettiva, un evento diffuso nello spazio e nel tempo – commenta il neo assessore al Turismo e agli Eventi Mattia Guidi, affiancato da Eleonora Bergamaschi, alla guida della PalaRiccione, e Simone Bruscia, coordinatore degli eventi -. Grandi protagonisti saranno la nostra città, la sua anima e i suoi miti, che hanno creato l’immaginario collettivo che tutti amano e conoscono”.

Nel periodo natalizio la notte più lunga dell’anno sarà anticipata da altri tre concerti. Si parte il 23 alle 16 in piazzale Ceccarini con il giovane cantautore Giovanni Cricca accompagnato dai musicisti Stefano Zambardino, Tommy Graziani e Max Corona.

Si prosegue il 26 al palacongressi con “La notte dei sogni” , concerto omaggio alla Walt Disney dedicato al musicista Gaspare Tirincanti e diretto da Mario Marzi solista delle più importanti orchestre sinfoniche italiane. Per l’occasione si terrà la terza edizione del San Martino d’oro.

Terzo appuntamento il 29 dicembre al palacongressi con ‘Danilo Rea incontra Fiorella Mannoia” (unico concerto a pagamento).