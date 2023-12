Capodanno ad Ascoli, la guida degli eventi: tra le stelle locali Dardust, Saturnino e La Rua

Ascoli Piceno, 20 dicembre 2023 – Sarà una festa di Capodanno che non avrà nulla da invidiare alle altre organizzate nelle città italiane, quella che il Comune ha confezionato per il 31 dicembre, nella suggestiva cornice di piazza del Popolo.

‘Ascoli brilla’: questo il nome che l’Arengo ha voluto dare al San Silvestro 2023 nel salotto cittadino per rimarcare la caratura degli artisti ospiti. In un’atmosfera magica, resa ancora più suggestiva dal tetto di luminarie natalizie che fanno splendere piazza del Popolo e che stanno richiamando persone anche da fuori per ammirarle, la notte di Capodanno sarà l’occasione per dare spazio alla musica dal vivo dei talenti ascolani che si sono fatti conoscere ampiamente anche a livello internazionale, come Dario Dardust Faini e Saturnino Celani.

Gli ospiti, tra cui la band ‘La Rua’, anch’essa conosciuta a livello nazionale in seguito alla partecipazione a una delle edizioni passate del talent di canale cinque ‘Amici’ e per altre apparizioni in contesti importanti come quelli del primo maggio a Roma e di Rai Uno in occasione della selezione per Sanremo giovani, si alterneranno sul palco che sarà allestito davanti la chiesa di San Francesco. Lo spettacolo sarà arricchito da giochi di luci, video emozionali e altri effetti unici, e sarà articolato in due momenti di musica dal vivo: uno nella fascia pre-cenone dalle 18.30 alle 20, e l’altro dalle 23 alle 2. Il primo appuntamento che precede il countdown è dunque nel tardo pomeriggio alle 18.30, con l’esibizione delle ‘The Holograms’, quartetto musicale tutto al femminile con alla voce Claudia Quartarulli.

Quindi, dopo il tradizionale cenone per il quale i ristoranti e i locali di Ascoli sono già quasi tutti ‘sold out’, piazza del Popolo sarà palcoscenico di un grande show che si aprirà con i ‘La Rua’ capitanati dal frontman Daniele Incicco (alle ore 23) e reduci dall’uscita del loro ultimo singolo, i quali accompagneranno i presenti fino al brindisi di mezzanotte per il quale non mancherà il saluto, dal palco, del sindaco Marco Fioravanti. L’anno nuovo sarà aperto dallo spettacolo di Dardust, anche lui reduce da un fortunato tour che ha fatto tappa in molte città italiane, che, all’1.15 circa, lascerà il testimone al dj set del bassista, tra i più bravi a livello internazionale e da tantissimi anni musicista di Jovanotti, Saturnino Celani, per far ballare e divertire tutti i presenti. L’ingresso è libero.