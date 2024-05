Giovanni Allevi in concerto nella sua Ascoli. "Sarà un'emozione indescrivibile”

Ascoli, 23 maggio 2024 - Giovanni Allevi in concerto nella sua Ascoli. Sarà la prima esibizione nella città natale del pianista e compositore da quando ha annunciato la sua malattia. Il maestro suonerà in piazza del Popolo sabato 25 maggio. "Sarà un'emozione indescrivibile tenere un concerto nella mia Ascoli. Già sento l'abbraccio di quel pubblico che ho sempre portato nel cuore", le parole di Allevi. Il musicista porterà sul palco una scaletta ricca di brani dai grandi classici acclamati dal pubblico alle ultime composizioni, come Our Future e Tomorrow, inni internazionali delle Cop26 e Cop27.

Allevi combatte dal 2022 la sua battaglia contro il mieloma multiplo, è tornato a suonare per la prima volta dopo due anni di stop sul palco dell’Ariston. Era febbraio, e con la sua semplicità e la sua testimonianza ricca di umanità ha emozionato tutti gli italiani. Intanto sono già state annunciate le nuove date del Piano Solo tour 2024 della prossima stagione teatrale, un calendario in continua evoluzione. Ci sono concerti in programma anche all'estero: Austria, Svizzera, Germania e Spagna. Ecco le prossime date: 11 novembre Genova, Politeama Genovese; 13 novembre Ancona, Teatro delle Muse; 13 dicembre Fermo, Teatro dell'Aquila; 29 dicembre Roma, Auditorium Parco della Musica; 11 gennaio 2025 Cremona, Teatro Ponchielli; 15 gennaio Bergamo, Teatro Donizetti; 17 gennaio Merano, Kursaal; 18 gennaio Brescia, Gran Teatro Morato; 24 gennaio Padova, Gran Teatro Geox; 25 gennaio Legnano, Teatro Galleria, 2 febbraio Milano, Teatro Dal Verme.