Giovanni Allevi, la malattia e la forza della musica: "Io voglio portare gioia. Non mi interessa nient’altro”

Ascoli, 6 marzo 2024 - "Io voglio portare gioia! Non mi interessa nient’altro. Ci vediamo stasera!". Giovanni Allevi annuncia con un post la sua presenza a "Cinque minuti", il programma di Bruno Vespa, questa sera su Rai 1 alle 20:30. La presenza del pianista e compositore ascolano in trasmissione era prevista lunedì 4 marzo, ma evidentemente i programmi sono cambiati e si racconterà al pubblico questa sera.

La foto pubblicata su Instagram da Giovanni Allevi per annunciare la sua partecipazione al programma "Cinque minuti" di Bruno Vespa

Giovanni Allevi, 54 anni, papà di due bambini, combatte la sua battaglia con il mieloma multiplo dal 2022. Con la sua testimonianza a Sanremo per incoraggiare chi vive le difficoltà della malattia ha commosso l’Italia. E ha continuato a emozionare il suo pubblico ad ogni data del suo tour, il suo ritorno sul palco dopo lo stop per la malattia. Tra gli ultimi concerti quello di Roma, all'Auditorium Parco della Musica: standing ovation, applausi e un viaggio nella poesia della musica.

"A metà del concerto il dolore alla schiena si è fatto davvero molto intenso - aveva raccontato il maestro in un post successivo alla serata -. Ho allora cercato di trasformarlo in musica". Ogni messaggio di Allevi è pieno di forza e coraggio. Nella Capitale, ad assistere all’esibizione del maestro c’era un ospite speciale: è stato proprio il pianista a comunicarlo con una foto sui social. “Onorato della sua presenza al mio concerto all’Auditorium, ringrazio di cuore il Premio Nobel per la Fisica, Professor Giorgio Parisi”.

Era il 18 giugno del 2022 quando Giovanni Allevi annunciò la sua malattia, da quel giorno è cambiato tutto: dal tremore alle mani al dolore alla schiena. Poi il ritorno sul palco e l'affetto del pubblico che si rinnova ad ogni concerto, ad ogni post.

"Gioia vera... che trasmetti con la musica, le parole, il sorriso e quella gentilezza straordinaria che ti caratterizza. Grazie Maestro", scrive una follower sul profilo Instagram del musicista. "La tua musica che arriva al cuore.. È già una gioia immensa", un altro e ancora: "La gioia ti cammina addosso. In quel sorriso così aperto agli altri, in quegli occhi così pieni di luce. La tua gioia arriva a noi, ogni volta più intensa".

Il tour di Allevi prosegue anche nel mese di marzo: il 15 sarà al Teatro Orfeo di Taranto e il 28 marzo all’Alighieri di Ravenna. Ad aprile Giovanni Allevi sarà il 6 a Locarno in Svizzera, poi 12 Teatro di Varese, il 14 al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento e il 27 aprile al Teatro Dal Verme di Milano. L'ultimo concerto in programma è il 13 maggio, il maestro si esibirà di nuovo al Teatro Dal Verme di Milano. Tutte le date sono andate sold out e il maestro ha aggiunto altre 17 date al tour.