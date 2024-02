Giovanni Allevi tour, sold out tutti i concerti: ecco le nuove date in programma

Ascoli, 14 febbraio 2024 - Nuove date per il tour di Giovanni Allevi. "Sold out tutte le date della prima parte del tour di PianoforteSolo del Maestro Giovanni Allevi, ma gran sorpresa: nuove date per l’autunno e inverno 2024/25".

Giovanni Allevi sul palco di Sanremo ha suonato per la prima volta dopo due anni di stop per la malattia

L'annuncio sulle pagine social del pianista e compositore ascolano. Allevi ha 54 anni e da giugno 2022 ha iniziato la sua battaglia contro il mieloma multiplo. Nella prima parte del tour io concerti in programma erano 13, da febbraio a maggio. Ora il maestro, che ha emozionato tutta l’Italia dal palco di Sanremo, ha aggiunto altre 17 date. Ecco dove e quando si esibirà.

Gli appuntamenti di ottobre

Il primo ottobre alle 21 al teatro comunale di Ferrara; il giorno dopo alle 20.45 al Teatro Petruzzelli di Bari; il 18 al Teatro Goldoni di Venezia alle 20; il 27 alle 21 al Teatro Verdi di Firenze.

Le date di novembre

Prima tappa l'11 novembre al Politeama Genovese di Genova, appuntamento alle 21; allo stesso orario il 13 si esibirà al Teatro Le Muse di Ancona; sempre alle 21, il 18 sarà al Teatro Bellini di Napoli; il 25 al Teatro Filarmonico di Verona (ore 21).

I concerti di dicembre

La prima tappa di dicembre è l'8 a Como al Teatro Sociale alle 21; il 13 a Fermo al Teatro dell'Aquila (ore 21); il 15 alle 18 Giovanni Allevi sarà a Bologna al Teatro Europauditorium; il 16 a Torino, appuntamento alle 20.30 al Teatro Colosseo; il 29, sempre alle 18 concerto a Roma all'Auditorium Parco della Musica sala S. Cecilia.

Gli eventi di gennaio 2025

Sono quattro le date in programma per gennaio: il 17 alle 21 al Teatro Kursaal di Merano; il 18 Allevi sarà ospite al Gran Teatro Morato di Brescia (ore 21.15); allo stesso orario, il 24 suonerà al Gran Teatro Geox di Padova; il 25 alle 21 Giovanni Allevi si esibirà al Teatro Galleria di Legnano.

Il ritorno di Allevi a Sanremo dopo lo stop per la malattia

Giovanni Allevi combatte dal 2022 la sua battaglia contro il mieloma multiplo. Sul palco dell’Ariston ha suonato per la prima volta dopo due anni di stop. Con la sua testimonianza per incoraggiare chi vive le difficoltà della malattia ha commosso l’Italia. E’ stato accolto con un lungo applauso e una standing ovation. "Ho due vertebre fratturate e tremore e formicolii alle dita. Non potendo più contare sul mio corpo suonerò con tutta l'anima”, le parole pronunciate dal maestro prima di emozionare al piano con la sua “Tomorrow”.