Giovanni Allevi, dalla malattia alla rinascita: le paure e il coraggio del pianista filosofo

Ascoli, 7 febbraio 2024 – Giovanni Allevi, dalla malattia alla rinascita. Era il 18 giugno del 2022 quando l'annuncio del pianista e compositore ascolano lasciò tutti senza parola. "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa".

Giovanni Allevi, il pianista e compositore ascolano ospite a Sanremo dopo la malattia

Con queste parole l'artista aveva condiviso fin da subito sui social il suo stato di salute e le sue paure. Il mieloma multiplo è un tumore che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo. Già negli ultimi concerti del tour di Estasi, il fisico appariva contratto da un dolore molto forte, ma Giovanni non aveva mai smesso di regalare al suo pubblico il suo sorriso. E poi la scoperta della vera causa.

Il post che annunciava la malattia

"La mia angoscia più grande - ha aggiunto - è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Torno presto". Dal sindaco di Ascoli Fioravanti ai colleghi artisti, erano stati migliaia i post di pronta guarigione dedicati ad Allevi.

La condivisione sui social

Il maestro ha aggiornato spesso i suoi fan sull'evoluzione delle sue cure. Ogni post pubblicato ha ricevuto una valanga di messaggi affettuosi che hanno dato coraggio al musicista. Lui, che con il sorriso ha affrontato un periodo così duro della vita lanciando sempre messaggi di speranza. Il 25 giugno ecco un nuovo post dalla camera dell'ospedale: "E' iniziata la battaglia". Il 29 marzo 2023 un messaggio in occasione della Giornata mondiale del pianoforte: "Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo".

La bella notizia e la bufala

L'8 aprile 2023 l'atteso annuncio da parte di Giovanni Allevi: "Condivido la bella notizia degli ultimi esami: sto andando alla grande!". Un messaggio accompagnato dalla gioia dei fan. Il pianista ascolano è riuscito a sorridere anche quando a luglio era circolata la bufala sulla sua presunta morte. “Sono sicuramente vivo”, aveva commentato.

La rinascita e il nuovo tour

A gennaio diventa ufficiale il ritorno del maestro sul palco: "Siete pronti per il prossimo tour? Febbraio si avvicina e non vediamo l’ora di rivedervi". Così Allevi aveva salutato i suoi follower su Instagram. Sono i 13 concerti in programma: si comincia venerdì al Teatro Guglielmi di Massa.

Allevi a Sanremo

Giovanni Allevi, super ospite della seconda serata della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. "Si racconterà come testimonial di una battaglia che fanno molte persone nella sua situazione", l'anticipazione di Amadeus.