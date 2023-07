La bufala sulla morte di Giovanni Allevi, il maestro smentisce: “Sono sicuramente vivo”

Ascoli Piceno, 14 luglio 2023 - "Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora. A presto". Firmato Giovanni. Scrive così sui social il maestro Allevi inondato di affetto dai suoi tantissimi fan.

La notizia si era sparsa sui social nella serata di ieri, per via del titolo di un articolo che faceva pensare alla morte del compositore. Per fortuna ci ha pensato lo stesso Allevi, da mesi alle prese con una malattia (il mieloma multiplo), a rassicurare tutti. La battaglia continua.