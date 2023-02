Giovanni Allevi e la malattia, il messaggio ai fan: “Come sto? Non bene, ma le terapie stanno facendo il loro lavoro”

Allevi commosso dall'ospedale, "Grazie per coraggio che mi date"

Ascoli, 14 febbraio 2023 – “Come sto? In tanti me lo chiedete. Non bene, è forse il periodo più difficile della mia vita. Ma le terapie stanno facendo il loro lavoro. Grazie a tutti per le manifestazioni di affetto”, sono le parole di Giovanni Allevi, musicista di fama internazionale, che lui stesso rivolge attraverso un videomessaggio ai suoi fan che chiedono notizie relative alla sua salute, rompendo quindi un silenzio social sempre più assordante.

"Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo – prosegue il musicista con la sua consueta schiettezza –, in particolare le vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e forse rimarranno doloranti per sempre. E allora mi chiedo cosa significhi combattere. Combattere significa resistere al dolore fisico e, come dicevano i greci, 'io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto”.

Al compositore marchigiano, infatti, è stato diagnosticato, da alcuni mesi, un mieloma multiplo, tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo. È proprio per sottoporsi alle cure che le sue comparse sui social network sono divenute più rare, ma questo non ferma la sua energia e la sua voglia di esserci per i suoi fan.

"Buon San Valentino a tutti”, scrive Allevi su Facebook pubblicando un simpatico disegno creato da una sua fan. Oggi peraltro è uscita Love Collection - Special Edition, un album con le note per pianoforte di alcuni dei suoi brani d'amore più noti.

E ancora: “Le mie mani ora tremano per i farmaci, ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l'ora di farvela ascoltare”.

Insomma, un ciclone coi capelli ricci che non sembra volersi fermare di fronte alle avversità, ma che anzi le combatte a pieno regime, senza perdere un colpo. Tanti sono i messaggi che arrivano dai fan: “Non mollare”, “Forza Maestro”, “Giovanni sei super”. Un affetto incondizionato tra compositore e ascoltatori, entrambi uniti da un amore folle per la musica, che, in questa giornata dedicata agli innamorati, non può che trovare la sua giusta dimora.