Giovanni Allevi tour 2024, si parte a febbraio: ecco le date dei 13 concerti in programma

Ascoli, 19 gennaio 2024 - Conto alla rovescia per il nuovo tour di Giovanni Allevi. Il pianista ha in programma per il 2024, da febbraio a maggio, ben 13 concerti. Uno è in programma in Svizzera a Locarno. Il compositore ascolano, da giugno 2022 è impegnato nella lotta contro un mieloma, ma ora è pronto a tornare sul palco e a regalare emozioni ai suoi fan.

"Siete pronti per il prossimo tour? Febbraio si avvicina e non vediamo l’ora di rivedervi", con queste parole Allevi saluta i suoi follower su Instagram pubblicando un video, "un salto nel passato - scrive - ecco il backstage di un tour di pianoforteSolo! Curiosi?".

In tanti ripondono con messaggi affettuosi. E c'è scrive "conto i giorni", riferito al nuovo toru del maestro. Allora, ecco le date in cui si potrà ascoltare tutta la magia della musica di Allevi.

Le date di febbraio

Si comincia il 9 febbraio al Teatro Guglielmi di Massa; poi il 12 febbraio al Teatro Regio di Parma; il 25 febbraio al Massimo di Pescara, il 27 febbraio al Gran Teatro Morato di Brescia e il 29 febbraio al Gran Teatro Geox di Padova.

I concerti di marzo

Allevi suonerà il 3 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 15 marzo al Teatro Orfeo di Taranto e il 28 marzo all’Alighieri di Ravenna.

Le date di aprile

Ad aprile Giovanni Allevi sarà il 6 a Locarno in Svizzera, poi 12 Teatro di Varese, il 14 al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento e il 27 aprile al Teatro Dal Verme di Milano.

L’ultima tappa del tour

L'ultimo concerto in programma è il 13 maggio, il maestro si esibirà di nuovo al Teatro Dal Verme di Milano. Questo per ora è l'ultimo appuntamento in programma, chissà se strada facendo aggiungerà nuove date. La certezza è che i suoi fan non vedono l'ora di rivederlo sul palco.