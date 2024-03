Giovanni Allevi e la malattia: “A metà del concerto il dolore si è fatto intenso. Ho cercato di trasformarlo in musica”

Ascoli, 4 marzo 2024 - "A metà del concerto il dolore alla schiena si è fatto davvero molto intenso. Ho allora cercato di trasformarlo in musica". Giovanni Allevi, 54 anni, papà di due bambini, affida a un post su Instagram le sue emozioni, la sua forza che va oltre la malattia. Un mieloma multiplo che combatte dal 2022.

Applausi per Giovanni Allevi all'Auditorium di Roma, la foto pubblicata dal maestro su Instagram

Ieri il pianista e compositore ascolano ha incantato il pubblico dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ha accompagnato gli spettatori in un viaggio fatto di note e magia. Ha continuato a suonare nonostante sentisse dolore alla schiena: forza, coraggio e grande voglia di esserci. Applausi per il maestro e per l'uomo. E una valanga di messaggi di affetto sui social.

Questa sera Allevi sarà ospite di Bruno Vespa a "Cinque minuti", subito dopo il Tg1 delle 20: con la sua testimonianza a Sanremo per incoraggiare chi vive le difficoltà della malattia ha commosso l’Italia. Era il 18 giugno del 2022 quando Allevi annunciò la sua malattia: un mieloma multiplo. E da quel giorno ha iniziato una battaglia quotidiana che quasi due anni lo ha tenuto lontano dal palco. Poi il ritorno, la sua testimonianza sul palco dell'Ariston: gli occhi lucidi e il racconto della sua malattia, affrontata con coraggio e speranza.

"La mia presenza qui - aveva detto - vuole significare la gioia immensa di vivere il presente. Quando non c'è più certezza del futuro, bisogna vivere più intensamente il presente. È come se avessi strappato alla mia fine una manciata di anni e voglio viverli più intensamente possibile”. Dopo la tappa a Sanremo il maestro ha iniziato il suo tour, i prossimi concerti: il 15 marzo al Teatro Orfeo di Taranto e il 28 marzo all’Alighieri di Ravenna. Ad aprile Giovanni Allevi sarà il 6 a Locarno in Svizzera, poi 12 Teatro di Varese, il 14 al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento e il 27 aprile al Teatro Dal Verme di Milano. L'ultimo concerto in programma è il 13 maggio, il maestro si esibirà di nuovo al Teatro Dal Verme di Milano. Tutte le date sono andate sold out e il maestro ha aggiunto altre 17 date al tour.