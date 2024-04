Tutto pronto ad Ascoli per Fritto Misto 2024: ecco quando c’è

Ascoli Piceno, 11 aprile 2024 - “Che fritto c'era benedetta primavera!”: è tutto pronto per l'edizione 2024 di Fritto Misto. La manifestazione giunta quest'anno al suo 20esimo anno si svolgerà nell'ormai collaudata location di piazza Arringo dal 19 al 28 aprile. Confermata ancora una volta la grande attenzione verso il rispetto dell'ambiente grazie alla certificazione di evento 'plastic free'.

La presentazione è avvenuta stamattina in Comune nella sala De Carolis-Ferri. “Sarà un'edizione speciale – il commento del sindaco Marco Fioravanti -. Portare avanti una manifestazione del genere è stato possibile grazie alla sinergia con la regione e richiede tanto impegno e collaborazione. Quest'anno avremo un evento rimodulato secondo la visione strategica di Ascoli. Si è deciso di anticipare l'inizio e la fine perché dal 2 al 5 maggio avremo in città il 71esimo raduno nazionale dei bersaglieri”. A parlare della strada tracciata dalla regione Marche in tema di salvaguardia e promozione delle tipicità locali è stato l'assessore regionale Andrea Maria Antonini.

“Conosciamo bene questa manifestazione – sostiene - . Questo evento si conferma capace di attrarre turismo da vari luoghi d’Italia e stiamo lavorando molto proprio sulla promozione delle tipicità enogastronomiche delle Marche. Qualche giorno fa abbiamo approvato una legge sui piatti tipici della cucina marchigiana”.

Presenti alla presentazione anche gli assessori Nico Stallone, Monia Vallesi e il direttore di Food Brand Marche Alberto Mazzoni.

Fritto Misto infatti offrirà anche momenti culturali con una serie di incontri, seminari e masterclass che riguarderanno le opportunità offerte dal piano di sviluppo rurale. Immancabile infine il supporto fornito dal Bim Tronto, da sempre al fianco di Fritto Misto e di tutte le altre manifestazione volte a promuovere il Piceno. “Siamo ancora una volta presenti – spiega il presidente Luigi Contisciani -, all'interno di una sinergia che coinvolge tutti i comuni del territorio. Il 32% dei turisti scelgono l'enogastronomia e su questo dobbiamo puntare”.