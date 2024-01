Carnevale Ascoli 2024, ecco il programma giorno per giorno. C’è anche Cristina D’Avena

Ascoli, 22 gennaio 2024 - Alla presenza della tradizionale maschera ‘Lu sfrigne’ impersonata da Domenico Silvestri che ha saputo ricreare un perfetto clima carnascialesco, il presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, Marco Olori, e il sindaco Marco Fioravanti, hanno ufficializzato il programma dell’edizione 2024 del Carnevale ascolano. Un programma ancora più ricco del passato, grazie al coinvolgimento delle associazioni giovanili nelle giornate del venerdì e del lunedì, con alcune novità come il ritorno del concerto di Cristina D’Avena in piazza del Popolo nel pomeriggio del giovedì grasso e la consegna delle chiavi della città da parte del primo cittadino a Re Carnevale, sempre il giovedì grasso, ma la mattina, prima dell’inizio del Carnevale delle scuole nel salotto cittadino.

Senza dimenticare, la novità del sorteggio delle postazioni fisse per i gruppi partecipanti al concorso mascherato. Insomma, un’edizione che – come sottolinea il sindaco Fioravanti – si preannuncia da record in fatto di arrivi e presenze: basti pensare che ci sono già prenotazioni negli hotel da parte di gruppi di fuori per assistere alla manifestazione. Ma vediamo quale è il programma ufficiale.

Ad aprire la kermesse carnascialesca sarà come da tradizione il Carnevale delle scuole, nella mattinata dell’8 febbraio, con centinaia di studenti attesi per le esibizioni in maschera in piazza del Popolo. Quindi, alle 16, esibizione musicale nel salotto cittadino di Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy.

Venerdì 9 febbraio sarà la volta delle associazioni giovanili: dalle 17, nel giardino vescovile, evento aperto a tutti con musica jazz e un aperitivo ‘colorato’. Sabato 10 febbraio, dalle 17, avvio nelle vie del centro storico del concorso mascherato per i gruppi iscritti alla categoria ‘Omnia bona’ e, dalle 17.30, ritorno della tradizionale Raviolata alla Loggia dei mercanti.

Alle 20, veglione organizzato dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ al circolo cittadino con Alex dj. Giornata clou quella di domenica 11 febbraio con l’uscita di tutti i gruppi iscritti al concorso.

Chiusura con la musica in piazza del Popolo, dalle 19.30, con Ubby Dj. E ancora, lunedì 12 febbraio: dalle 19 ‘All-in, tutti in maschera’ e dalle 21 musica in piazza con dj e artisti emergenti con esibizioni live. Gran finale il 13 febbraio, martedì grasso, con l’uscita di tutti i gruppi mascherati in concorso fino all’annuncio delle ‘nomination’. A seguire, festa conclusiva con la musica dei Doctor Vintage.

Concorso mascherato, tutte le tappe

A farla da padrone, al Carnevale di Ascoli, sarà come sempre il concorso mascherato che come ogni anno lascia prevedere una grande partecipazione. Le iscrizioni dei gruppi e delle singole maschere nelle diverse categorie di appartenenza, saranno aperte a partire da lunedì 5 febbraio per tutti, ad eccezione dei gruppi che vorranno le postazioni fisse che dovranno pre-iscriversi nella giornata del 3 febbraio (con sorteggio per l’assegnazione delle postazioni il 4 febbraio). Tutte le iscrizioni si potranno effettuare anche quest’anno nella sala Cola d’Amatrice concessa dall’amministrazione comunale alla segreteria dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ che sarà operativa, per informazioni, già dal primo febbraio.

Il giorno del martedì grasso, il 13 febbraio, dopo il Carnevale in piazza con l’uscita finale, dalle 15, di tutti i gruppi mascherati in concorso, sarà la volta dell’annuncio in piazza del Popolo da parte del sindaco delle ‘nomination’ dei gruppi candidati alla vittoria finale. Le classifiche con la proclamazione dei vincitori di ciascuna categoria e del vincitore assoluto (oltre all’assegnazione delle mascherine d’oro e d’argento e di tutti gli altri premi previsti) saranno svelate nel corso della cerimonia di premiazione del concorso mascherato in programma sabato 17 febbraio, alle 16, al teatro Filarmonici.