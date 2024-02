Domenica di Carnevale ad Ascoli: in piazza solo maschere itineranti e per chiudere il dj set

Ascoli, 11 febbraio 2024 – Dopo un primo assaggio, sia giovedì scorso con gli oltre 1.300 studenti in piazza del Popolo, sia ieri con l’uscita dei primi gruppi iscritti nella categoria Omnia Bona del concorso mascherato, oggi è il giorno del Carnevale in piazza, dell’esplosione della festa, dei grandi numeri in fatto di partecipazione, sia dei protagonisti della kermesse carnascialesca, sia del pubblico. Dalla mattina fino alla sera il cuore delle ‘cento torri’ si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto dove saliranno gruppi, singole maschere e macchiette, anima del Carnevale ascolano.

Tantissimi i temi che anche in occasione di questa edizione 2024 hanno ispirato le mascherate: si va dal Festival di Sanremo al caso Ferragni, da Russell Crowe (ovviamente) che si potrà ammirare in tutte le salse a gag che vedranno protagonisti la figura del sindaco e l’Arengo, soprattutto in chiave elettorale, ma anche cantieri, strade, parcheggi, pavimentazione del centro cittadino, l’ipotesi di una terza edizione della Quintana, detti popolari e proverbi, e riferimenti all’attualità e alla politica nazionale. Insomma, la fantasia dei protagonisti è come sempre smisurata. Non mancheranno, poi, le storiche macchiette.

Qualcuna ha fatto già la sua prima uscita, come il trio formato dalle mascherine d’oro Zè Vagni e Alberto Ercoli e dalla mascherina d’argento Domenico Fioravanti che ieri mattina, in piazza del Popolo, ha strappato risate con una singolare, ma verosimile, visita medica per il rinnovo della patente. L’attesa, oggi, è dunque anche per vedere tutte loro, ovvero coloro che rendono unico il Carnevale ascolano da sempre. Il programma della giornata odierna prevede: dalle 11 in poi, Carnevale di mezzogiorno riservato ai gruppi mascherati iscritti nella categoria Omnia Bona. Quindi, dalle 15, l’uscita di tutti i gruppi iscritti al concorso. La chiusura domenica di Carnevale sarà invece in piazza del Popolo, dalle 19.30, con Ubby dj. Tornando invece al concorso, le postazioni fisse, ovvero quelle in cui i gruppi si esibiscono sul palco e per le quali quest’anno è stata necessaria una pre-iscrizione, sono tredici e si trovano: cinque in piazza Arringo, una in piazza Roma, una in largo Crivelli, cinque in corso Trento e Trieste e una in via Ceci. A proposito di postazioni fisse, quest’ultime sono vietate in piazza del Popolo.