Carnevale Ascoli 2025, il programma presentato alla Camera: date e appuntamenti

Ascoli, 5 febbraio 2025 – E' stata decisamente emozionante la presentazione del programma del Carnevale di Ascoli 2025 nella sala stampa della Camera dei Deputati a Montecitorio. Presente l'onorevole Giorgia Latini insieme al sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, al presidente della commissione Cultura al Senato, Roberto Marti, all’assessore regionale Andrea Maria Antonini, al sindaco Marco Fioravanti, il presidente del Carnevale Marco Olori e al presidente Bim Tronto Luigi Contisciani. Un passaggio istituzionale che, come avviene anche per il Carnevale di Venezia, dà lustro e prestigio alla kermesse carnascialesca ascolana.

Per l’importante presentazione è stato individuato il claim "La Storia indossa la maschera". "Vogliamo dare una sempre maggiore rilevanza nazionale al Carnevale di Ascoli - ha sottolineato l'onorevole Giorgia Latini, vice presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione - anche perché attraverso gli ultimi studi è stato rinvenuto un documento che attesta che il Carnevale di Ascoli Piceno addirittura risale al 1229, quindi è il secondo in Italia dopo Venezia. Sottolineo l’attenzione del governo e della Lega - Salvini Premier: abbiamo portato avanti un emendamento che raddoppia le risorse per i carnevali storici, portandole fino a un 1,5 milioni di euro e rendendo questa misura strutturale nel tempo”

Programma del Carnevale 2025

Giovedì 27 febbraio

ore 9 - Giovedì grasso, Piazza del Popolo: Carnevale delle scuole alla presenza di Re Carnevale, Buon Umor Favorito e Lu Sfrigne

ore 16 - Piazza del Popolo: Carnevale dei bambini con Disneiamo

Venerdì 28 febbraio

ore 16 - Ospedale Mazzoni, reparto di Pediatria: Lu Sfrigne e Buon Umor Favorito incontrano i bambini

ore 20 - Foyer del Teatro Ventidio Basso: Gran ballo a corte, veglione danzante organizzato con l’Accademia delle danze ottocentesche

Sabato 1 marzo

ore 11 e 15 - Palazzo dei Capitani: Storie di maschere e carnevali, laboratorio gratuito per bambini di conoscenza ed interpretazione

ore 16 - Piazza del Popolo: “Si balla!” con la musica di VHS – Disney Rock Band

ore 17 - Piazza del Popolo: “Carnevale in piazza”, riservato ai gruppi iscritti nella categoria “OB” (Omnia Bona)

ore 17:30 - Loggia dei Mercanti: La Raviolata, da un'idea de “Lì Precise”, a cura dell'associazione “Il Carnevale di Ascoli”

ore 20 - Circolo Cittadino: Veglione di carnevale: Cena + dopo cena

Domenica 2 marzo

ore 12 - Piazza del Popolo: Carnevale di mezzogiorno, riservato ai gruppi iscritti nella categoria “OB” (Omnia Bona)

ore 15 - Piazza del Popolo: Carnevale in piazza

ore 20:30 - Piazza del Popolo: Ballo in piazza, Festa danzante con la musica di Ubby DJ

Lunedì 3 marzo

Piazza del Popolo: "All-in, Tutti In Maschera", evento a cura delle associazioni giovanili cittadine

ore 19 - DJ SET che anticiperà il live di nuove proposte ed artisti emergenti

ore 21 - Musica live con DJ e artisti ascolani

Martedì 4 marzo

ore 15 - Piazza del Popolo: Carnevale in piazza

ore 19:30 - Piazza del Popolo: “Ballo In Piazza”, nomination del gruppi mascherati suddivisi per categorie, a seguire grande festa finale con la musica di Doctor Vintage

Domenica 9 marzo

ore 16 Teatro Filarmonici, Premiazione Concorso Mascherato