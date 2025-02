L’ora del Carnevale, nuova sede al Ventidio e un programma ricco: largo al divertimento

Ascoli, 23 febbraio 2025 – Alla vigilia dell’edizione 2025 del Carnevale di Ascoli arriva l’annuncio di una grandissima novità. Martedì mattina, infatti, verrà consegnata nelle mani del presidente dell’Associazione Carnevale di Ascoli, Marco Olori, la nuova sede assegnata dall’amministrazione comunale. La cerimonia è in programma alle 11 al Foyer del Teatro Ventidio Basso, visto che la nuova sede è proprio all’interno del Massimo ascolano. Durante la cerimonia verranno consegnate anche la chiavi della città a Re Carnevale, Enrico Petrucci, che lo scorso anno ha vinto la Mascherina d’Oro. “Ringrazio l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco Marco Fioravanti – ha dichiarato il presidente Olori – perché finalmente avremo anche noi la nostra sede e la scelta del Teatro Ventidio Basso ci riempie di orgoglio”. D’altronde dopo la ricerca curata dal dottor Augusto Agostini con cui si è appurato che il Carnevale di Ascoli è nato nel 1229, era giunta anche l’ora di assegnare all’associazione una sede storica. Insomma, davvero una gran bella notizia.

Il programma della settimana proseguirà giovedì mattina, Giovedì Grasso, con la sfilata dei gruppi organizzati dai vari istituti scolastici della città: un centinaia di studenti attesi per le esibizioni in maschera. Alle ore 16, si svolgerà poi la Festa dei bambini con ’Disneiamo’. Per venerdì 28 febbraio, invece, una doppia novità: alle 16, all’ospedale ’Mazzoni’, Lu Sfrigne e Buonumor Favorito incontreranno i bambini nel reparto di Pediatria, mentre la sera, alle ore 20, per la prima volta si terrà il ’Gran ballo a corte’, con costumi d’epoca al teatro Ventidio Basso. Sabato 1 marzo, alle ore 11 in Piazza del Popolo è previsto un laboratorio didattico gratuito per i bambini su ’Storie di maschere e Carnevali’. Nel pomeriggio, dalle 16, concerto di ’Vhs Disney Rock Band’. A seguire, dalle 17, sarà la volta del concorso per gruppi mascherati categoria ’OB’ (Omnia Bona). Alle 17,30, invece, tornerà nella Loggia dei Mercanti la tradizionale ‘Raviolata’. Dalle 20, poi, tornerà anche il veglione al Circolo Cittadino.

La giornata clou sarà come sempre quella di domenica, 2 marzo. Dalle 11 in poi, è previsto il Carnevale di mezzogiorno riservato ai gruppi mascherati iscritti nella categoria ’Omnia Bona’. Poi, dalle 15, usciranno tutti i gruppi iscritti al concorso. Chiusura della giornata con la musica di Ubby Dj. Per lunedì 3 marzo confermato, il doppio evento, in Piazza del Popolo, a cura delle associazioni giovanili cittadine: dalle 19 ’All-in, tutti in maschera’ e poi dalle 21 musica in piazza con 5 dj e 8 artisti emergenti con esibizioni ’live’. Gran finale il 4 marzo, martedì grasso, dalle ore 15, con tutti i gruppi mascherati fino all’annuncio in Piazza del Popolo delle ’nomination’ dei candidati alla vittoria finale. A seguire, festa conclusiva con la musica dei Doctor Vintage.