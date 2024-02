Tempo di Carnevale. Le prime macchiette aprono le danze per un pieno di risate

L’edizione 2024 del Carnevale di Ascoli entra nel vivo. Dopo l’apertura con il botto avvenuta giovedì mattina quando oltre 1.300 studenti hanno colorato il cuore delle ‘cento torri’ (nel pomeriggio grande successo anche per il concerto di Cristina D’Avena e dei Gem Boy in piazza del Popolo), oggi è il giorno delle prime uscite dei gruppi e delle singole maschere, quelle iscritte alla categoria ‘Omnia bona’ del concorso. A proposito di quest’ultimo, scade stamattina il termine entro il quale ci si potrà iscrivere. Nel frattempo sono state assegnate le postazione fisse, tredici in tutto, a coloro che hanno effettuato, come da regolamento di quest’anno, la pre-iscrizione. Ma oltre ai partecipanti al concorso, saranno tantissimi i protagonisti del Carnevale, a cominciare dalle storiche macchiette, da sempre vera anima della manifestazione. Ma quali saranno i temi delle mascherate di questa edizione della festa carnascialesca? Tra i più gettonati ci sarà, sicuramente, Russell Crowe con la vicenda relativa alle sue origini ascolane. A farsi ispirare è stato già il duo formato dai simpaticissimi Marco Tiburtini e Amedeo Castelli che, con la complicità del sindaco Marco Fioravanti nei panni del gladiatore, hanno realizzato una vera e propria ‘opera cinematografica’ dal genere, naturalmente, comico. Il video della mascherata è già viralissimo sui social. Ma oltre ai riferimenti al premio Oscar, sicuramente non mancheranno quelli all’edizione che si sta svolgendo del Festival di Sanremo che lo ha visto ospite, ma che ha visto anche la partecipazione nella cittadina ligure, di Ascoli, del Piceno e della Regione con ‘Marche in festival’.

Quella di oggi sarà, comunque, una giornata molto ricca di appuntamenti: alle 15, a palazzo dei Capitani, si svolgerà il laboratorio di conoscenza e interpretazione sul tema ‘Storie di maschere e Carnevali’, alle 16 quello con ‘Si balla!’, musica dal vivo col gruppo ‘On Air’. E ancora, la Raviolata, che si svolgerà nella location della Loggia dei mercanti dalle 17,30. Infine, in serata, é in programma il veglione organizzato dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ al Circolo Cittadino con la musica di Alex Dj. Ci saranno anche bus navetta gratuiti: domani, per Monticelli, la partenza della prima corsa è alle 14,30, e poi una ogni 20 minuti L’ultima corsa da Monticelli verso il centro è prevista alle 20,50 e alle 21,25 per il ritorno dal centro a Monticelli. Per Borgo Solestà, domani si partirà alle 14,30 per poi proseguir ogni 20 minuti. Ultima corsa di andata alle 19,30 e ultima di ritorno alle 19,47.

Lorenza Cappelli