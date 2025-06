Pd, per il Piceno scoppia il caso Flaiani

Parlare di un partito spaccato può sembrare esagerato, ma nel Pd piceno ci sono delle crepe che rischiano di lasciare il segno alle prossime elezioni Regionali di settembre. A scuotere il centrosinistra, negli ultimi giorni, è il ‘caso Flaiani’. L’ex sindaco di Folignano, infatti, si sta giocando un posto tra i candidati consiglieri. Il suo avversario, da questo punto di vista, è il segretario provinciale del Partito Democratico, Francesco ‘Fraska’ Ameli. Sulla carta, a meno di clamorosi colpi di scena, nella lista del Pd a sostegno dell’aspirante governatore Matteo Ricci c’è solo un posto. Perché un altro apparterrebbe, sempre in teoria, a un rappresentante del territorio rivierasco. Ameli, indubbiamente, anche per la carica che ricopre all’interno del partito, è il prescelto da parte dei vertici dem: su tutti la consigliera uscente Anna Casini, che non ha mai fatto mistero di voler lasciare al giovane ascolano la propria eredità in Regione. Lo stesso Ameli, tra l’altro, era al fianco di Ricci, sul palco del Filarmonici durante la convention che il candidato governatore ha tenuto ad Ascoli il 29 maggio. Difficile pensare che il partito possa fare un passo indietro. Dall’altra parte, però, Angelo Flaiani non molla e reclama anche lui un posto in lista.

A tal proposito, anzi, l’ex sindaco folignanese ha organizzato un incontro pubblico, in programma questa sera alle 21 proprio al teatro Filarmonici. Un appuntamento, dal titolo ‘Le Marche che vogliamo’, al quale prenderanno parte alcuni suoi sostenitori. Prevista anche la presenza, tra gli altri, del sindaco di Folignano Matteo Terrani, il quale ricopre l’incarico di vicesegretario regionale del Pd con delega agli enti locali. Insomma, una bella matassa da sbrogliare, per il centrosinistra, a tre mesi dalla tornata elettorale. Non è detto, comunque, che alla fine sia Ameli che Flaiani possano entrare in lista, a discapito dell’eventuale esponente rivierasco.

Nel corso dei prossimi giorni, sicuramente, verrà presa una decisione definitiva, anche perché le squadre sono ancora in fase di formazione e non ci sono state ufficializzazioni. Da definire, sempre riguardo al centrosinistra, anche il ruolo di ‘Italia Viva’ e quello del Movimento Cinque Stelle. Per i ‘grillini’, quasi scontata la presenza tra i candidati di Massimo Tamburri, ex consigliere comunale ascolano, e del consigliere provinciale Antonio Riccio.

Matteo Porfiri