Beatrice Venezi, il Carnevale di Fano attende la sua madrina

Fano, 9 gennaio 2024 – Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi sarà la madrina del Carnevale di Fano, il Carnevale più antico d'Italia (risale al 1347) e caratterizzato

dal ''getto'' di dolciumi. Un goloso lancio che andrà in scena nelle tre domeniche di sfilate (28 gennaio, 4 e 11 febbraio) durante la sfilata dei carri allegorici di prima categoria, alti fino 18 metri.

Sono quasi 200 i quintali di caramelle, cioccolatini e tanto altro, pronti a piovere sul corso come ogni anno gremito di grandi e piccini.

A rallegrare il pubblico ci sarà come sempre anche la Musica Arabita, stravagante street band che, dal 1923, accompagna le sfilate suonando gli strumenti più bizzarri e strampalati.

E’ in corso un progetto, di cui il Carnevale di Fano è capofila, affinché i Carnevali storici siano riconosciuti come patrimonio immateriale dell'Unesco: a questo proposito la città della Fortuna ha ospitato la firma del protocollo d'intesa del percorso che vede coinvolti anche i Comuni di Acireale, Avola, Cento, Foiano, San Giovanni in Persiceto, Putignano, Sciacca e Tempio Pausania.